В Швейцарии после прививок от COVID-19 умерли 55 человек

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic изучило более тысячи уведомлений о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса, 577 касаются вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech, 580 — Moderna. Всего зарегистрировано 55 летальных исходов. Доказательств того, что вакцинация была причиной смерти, нет.

«В 55 серьезных случаях люди умерли через разные промежутки времени после вакцинации. Средний возраст умерших составлял 84 года, у большинства из них уже были серьезные заболевания. Насколько известно в настоящее время, смерть была вызвана такими состояниями, как инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от вакцинации»,— сообщается на сайте Swissmedic.

Всего в Швейцарии зафиксировано 1174 случая побочных эффектов, 396 из них (33,7%) расцениваются как серьезные. Чаще о побочных эффектах сообщали женщины (68,6%). С начала пандемии в стране коронавирус выявили у 615 тыс. человек, умерли 10 тыс.

Подробнее о вакцинации в ЕС — в материале “Ъ” «Европа опоздала на прививку».