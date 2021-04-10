Белый дом сообщил о консультациях с Россией по ситуации на границе с Украиной

США на многих уровнях проводят консультации с российской стороной по поводу ситуации на границе с Украиной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом она отметила, что в скором времени США могут объявить о дальнейших шагах в отношении России.

«Мы, конечно же, тесно взаимодействуем, я бы сказала, что мы взаимодействуем на многих уровнях. Как вы знаете, был телефонный разговор с российской стороной на уровне министра обороны на прошлой неделе. Был также звонок госсекретаря, и мы, конечно же, ведем взаимодействие на многих еще более низких уровнях»,— сказала госпожа Псаки на брифинге (цитата по сайту Белого дома). Ранее она сообщала об обеспокоенности усилением военного присутствия России на границе с Украиной.

Госпожа Псаки также подтвердила возможный ответ США на деструктивные действия России. «Я могу подтвердить: последствия будут, некоторые — видимые, а другие — невидимые. Мы надеемся, что скоро сможем больше сказать по этому поводу»,— сказала она. По данным агентства Bloomberg, администрация президента США собирается ввести новые санкции по итогам «обзора враждебных действий» со стороны России. Санкции могут затронуть в том числе близких к российскому президенту людей.

Подробнее о возможных санкциях — в материале “Ъ” «Дипломатия санкционерок».