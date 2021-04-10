Юлия Ефимова сошла с дистанции

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова сможет стартовать на дистанции 200 м брассом на Олимпиаде в Токио только в случае форс-мажора, сообщил главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик. Ефимова не выполнила условия отбора на этой дистанции, на которой является действующей чемпионкой мира. Знаменитая спортсменка в четверг заняла третье место в заплыве на 200-метровке на чемпионате России в Казани. Она показала результат 2.24,16. Победила Евгения Чикунова (2.21,63), второй стала Мария Темникова (2.22,76). Норматив для участия в Олимпийских играх в этой дисциплине составляет 2.25,52, все три спортсменки уложились в необходимое время, однако, согласно квоте, в Токио попадут пловчихи, ставшие первой и второй.

«У нас уже два места заняты. Условия отбора выполнили Евгения Чикунова и Мария Темникова, поэтому Юле остается только 100 м брассом. И, очевидно, плавание в эстафетах»,— сказал Чепик.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (на дистанциях 100 м и 200 м брассом). На Играх 2012 года в Лондоне спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м.

«РИА Новости»