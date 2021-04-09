КВЗ поставил в Туркменистан вертолеты «Ансат» и Ми-17-1В

Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») поставил для Международного ожогового центра Туркменистана легкий вертолет «Ансат» и тяжелый многоцелевой Ми-17-1В.

Как сообщила пресс-служба холдинга, контракт на эти машины КВЗ и агентство «Туркменховаеллары» заключили 31 марта 2020 года. Он предусматривает, что оба вертолета должны быть оснащены медицинскими модулями и медицинским оборудованием и иметь дополнительно противоожоговые наборы. Салоны машин оборудованы кондиционерами. На вертолете Ми-17-1В установлены дополнительные топливные баки для увеличения дальности полетов. Также он оснащен бортовой стрелой СЛГ-300, посадочно-поисковой фарой и внешней подвеской на 4 тонны для перевозки крупногабаритного груза.

В рамках контракта КВЗ обучил 30 летчиков и специалистов инженерно-технического состава эксплуатирующей организации Туркменистана.

В 2009-2015 годы КВЗ поставил в Туркменистан 11 вертолетов.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"