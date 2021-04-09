В российской армии создадут первое подразделение с боевыми роботами

В армии России будет создано подразделение, оснащенное ударными роботами, сообщило Минобороны. В него войдут пять робототехнических комплексов «Уран-9» и 20 боевых машин. «Уран-9» оснащен 30-мм автоматической пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и огнеметом «Шмель».

О планах по созданию подразделения начальник главного штаба Сухопутных войск Василий Тонкошкуров доложил во время визита главы Минобороны Сергея Шойгу на предприятие ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации». Предприятие находится в Подмосковье, оно разрабатывает робототехнические комплексы.

«Для выработки методик и форм применения подразделений с робототехническими комплексами на базе одного из научно исследовательских центров Минобороны сейчас формируется опытное подразделение»,— говорится в сообщении Минобороны (цитата по ТАСС). На базе нового центра будут готовить личный состав, который будет эксплуатировать ударные робототехнические комплексы.

Глава Минобороны считает, что нужно продолжать расширение линейки роботов. По его мнению, они востребованы в войсках. «Как предполагается, это будут тяжелые роботы (разминирования) и все, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, это касается надводных и подводных роботов»,— сказал господин Шойгу на совещании по итогам рабочей поездки. Его слова приводятся на сайте Минобороны.

Как менялось представление о роботах на протяжении 100 лет, читайте в материале “Ъ” «Я твой слуга, я твой работник».