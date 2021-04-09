Песков: публикации СМИ о доходах чиновников — не повод для проверок

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что расследования СМИ о доходах госслужащих не являются поводом для дополнительных проверок. По его словам, их доходы и так проверяются, в этом вопросе Кремль ориентируется на данные спецслужб.

«Непосредственные данные, которые проверяют соответствующие антикоррупционные подразделения, гораздо более достоверны, чем те данные, которые указываются в СМИ. Нет повода для дополнительных проверок, потому что те данные, которые главы регионов и государственные чиновники декларируют, они и так проверяются самым тщательным образом»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

7 апреля издание «Проект» опубликовало материал о семье главы Чечни Рамзана Кадырова. В нем рассказывалось, что у господина Кадырова есть «вторая жена» Фатима Хазуева, реальные доходы которой значительно превышают декларируемые. Кроме того, по данным издания, «первой жене» господина Кадырова Медни создали двойника для оформления дорогостоящей недвижимости.

На вопрос, как коррелируются между собой сведения журналистских расследований о доходах Рамзана Кадырова и данные проверяющих органов, Дмитрий Песков ответил: «Я, честно говоря, сверкой не занимался и не занимаюсь. Мы ориентируемся в первую очередь на результаты официальных проверок, которые наши антикоррупционные подразделения осуществляют».