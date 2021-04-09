Иск замглавы Канавина о защите чести связан с жалобой жителя на смену статуса жилья

Как стало известно “Ъ-Приволжье”, иск о защите чести и достоинства, который направил в суд первый заместитель главы Канавинского района Александр Вовненко, связан с обращением местного жителя, который жаловался на перевод квартиры в нежилое помещение.

Ранее господин Вовненко сообщил, что подал иск о защите чести после обращения местного жителя в общественную приемную правительства Нижегородской области. По словам чиновника, заявитель допустил ряд некорректных выражений в его адрес. Приводить примеры таких выражений первый замглавы не стал.

Судебное заседание назначено на 18 мая.

Анастасия Еремина