Кемеровский «Стройсервис» увеличил добычу угля в первом квартале 2021 года на 22,3%

В январе-марте 2021 года предприятия кемеровского АО «Стройсервис» увеличили добычу угля на 22,3% к уровню первого квартала прошлого года, до 3,84 млн т. По данным пресс-службы группы, обогатительные фабрики увеличили переработку угля на 19,4%, до 2,59 млн т, дробильно-сортировочные комплексы — на 38,5%, до 1,34 млн т. Половину добычи составил уголь коксующихся марок. Поставки угля выросли на 23,3%, до 3,92 млн т, в том числе, на внутренний рынок — 2,28 млн т, на экспорт — 1,64 млн т (в основном в Японию, Польшу, Турцию, Корею и Китай). На внутреннем рынке поставки шли на электростанции и металлургическим холдингам.

В 2021 году «Стройсервис» планирует добыть более 15 млн т угля — на 5,6% больше, чем в прошлом году, 14,2 млн т.

Группа «Стройсервис» объединяет предприятия по добыче и обогащению угля, выпуску кокса, сбыту продукции на российском рынке и на экспорт. По «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Стройсервис» в 2020 году составила 78,6 млрд руб. (в 2019 году — 94 млрд руб.), чистая прибыль — 707,1 млн руб. (в 2019 году –—1,8 млрд руб.)

Игорь Лавренков, Кемерово