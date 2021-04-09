На Ставрополье руководителя «Агентства инвестиционного развития» подозревают в мошенничестве

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении генерального директора АО «Агентство инвестиционного развития», учредителем которого является министерство экономического развития края. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, фигурантом дела является Вадим Мерзляков.

По версии следствия, подозреваемый получил в кассе агентства под авансовый отчет 7 млн руб., которые присвоил и распорядился ими по собственному усмотрению. Также он от имени АО с декабря 2018 года заключил фиктивный договор аренды автомобиля со своей знакомой. По договору со счетов организации было израсходовано более 1 млн руб.

Наталья Шинкарева