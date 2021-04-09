В Башкирии построят животноводческий комплекс за 1,6 млрд рублей

Агрофирма «Иртюбяк» намерена построить животноводческий комплекс на 1,2 тыс. коров в Кугарчинском районе Башкирии. Об этом на «Инвестчасе» с участием главы республики Радия Хабирова сообщил исполнительный директор компании Олег Николаев, передает пресс-служба регионального правительства. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,6 млрд руб.

Планируется построить два коровника на 600 голов каждый, телятник, доильный зал, комбикормовый завод и приобрести технологическое оборудование. Будет создано 20 рабочих мест.

По словам вице-премьера, министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, это один из крупных и технологичных проектов в АПК. «Главное, что он примерно в два раза производительнее, чем старые фермы, и фактически является типовым для республики. Это новый индустриальный подход к созданию животноводческих ферм»,— отметил господин Фазрахманов.

На «Инвестчасе» была одобрена компенсация части затрат инвестора на покупку племенного скота в Европе, элитных семян и удобрений.

ООО «Агрофирма «Иртюбяк» зарегистрировано в 2006 году в Кугарчинском районе с уставным капиталом 100 тыс. руб. Принадлежит Александру Николаеву. В 2019 году выручка компании составила 79 млн руб., чистая прибыль — 980 тыс. руб.

Влада Шипилова