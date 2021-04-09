Главные новости к утру 9 апреля

Пентагон не подтвердил возможность отправки военных кораблей в Черное море. Ранее источник CNN сообщил, что США изучают возможность направить корабли в ответ на усиление военного присутствия России у границ Украины. О ситуации на юго-востоке Украины

МИД Турции вызвал итальянского посла из-за высказывания премьер-министра Италии Марио Драги в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Господин Драги назвал турецкого президента диктатором, отметив при этом необходимость сотрудничества с ним. МИД Турции считает это заявление неприемлемым.

В России могут вырасти цены на майонез и соус. По данным “Ъ”, крупные производители сообщили торговым сетям о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10% из-за подорожания масла, упаковки и топлива. О росте цен на майонез и соус

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия сможет вступить в «новое постковидное время» раньше других стран. По ее словам, Россия выходит из пандемии коронавируса с меньшими издержками и потерями, чем многие другие государства.

Последние данные по COVID-19 в России и мире Читать далее

«Аэрофлот» перенаправит почти 25% самолетов на российские курорты на Черном море. Речь идет о самолетах, которые не задействованы из-за ограничения полетов на фоне пандемии. Число рейсов в Симферополь, Анапу и Геленджик может увеличиться в два–четыре раза.

О предстоящих 9 апреля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.