«Аэрофлот» перенаправит почти 25% самолетов на черноморские курорты

Авиакомпания «Аэрофлот», у которой простаивало почти 25% парка, решила перенаправить эти самолеты на российские курорты на Черном море, сообщил гендиректор группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов. Планируется, что число рейсов в Симферополь, Анапу и Геленджик вырастет в два–четыре раза.

«Ситуация с открытием зарубежных направлений остается неопределенной, поэтому мы приняли решение и в рамках весенне-летнего расписания 2021 года с апреля будет введено в расписание около 50% незадействованных самолетов, а к 1 июня 2021 года планируется вывести все воздушные суда, ранее простаивавшие на хранении»,— сказал господин Полубояринов РБК.

Из-за ограничений на фоне пандемии в четвертом квартале прошлого года были не задействованы 55 самолетов авиакомпании, в первом квартале этого года — 52. Всего в парке 221 самолет.

По словам источника издания, с мая число полетов «Аэрофлота» в неделю в Краснодар увеличится с 49 до 63, в Сочи — с 81 до 91. С середины июня будет больше рейсов в Анапу (увеличение с 21 до 52 в неделю), Геленджик (с 7 до 28), в Симферополь (с 42 до 98). Из Красноярска с июня будет летать в Сочи шесть рейсов в неделю, в Краснодар и Симферополь по четыре.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что россияне смогут отправиться в Европу и страны Юго-Восточной Азии не раньше осени. Она отметила, что ряд стран Юго-Восточной Азии может снять ограничения к лету, но туристам будет сложно туда поехать, так как прямое сообщение еще не восстановлено.

Подробнее о планах россиян на лето — в материале “Ъ” «Так пойди же попляжи».