Пентагон не подтвердил возможность отправки кораблей в Черное море

Министерство обороны США не подтвердило информацию о рассмотрении возможности отправки кораблей в Черное море в ближайшие недели. Ранее источник CNN сообщил, что США изучают возможность направить корабли в ответ на усиление военного присутствия России у границ Украины.

«Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться по данному вопросу»,— сообщила пресс-служба Европейского командования ВС США ТАСС.

8 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила об обеспокоенности усилением военного присутствия России на границе с Украиной. По ее словам, сейчас у границы России с Украиной сконцентрирована наибольшая численность вооруженных сил с 2014 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал перемещение вооруженных сил РФ по территории страны реакцией на неспокойную ситуацию на Украине.

Подробнее о ситуации на юго-востоке Украины — в материале “Ъ” «Война не принуждается к миру».