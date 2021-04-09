На Охтинский мыс наложили меры

На вчерашнем судебном заседании по иску противников застройки Охтинского мыса к КГИОП суд наложил меры предварительной защиты на спорную территорию, в частности, напомнив о поручении президента о возможности создания там музея-заповедника. Следующее судебное заседание состоится в конце мая: к тому времени соответствующие предложения должны быть уже представлены главе государства. Истцы называют эту меру «принципиально важной». Эксперты указывают, что это можно рассматривать как победу, поскольку собственник не может приступить к реализации проекта, тем самым терпя убытки.

Вчера, 8 апреля, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес определение о применении мер предварительной защиты по административному иску противников застройки Охтинского мыса Анны Капитоновой, Надежды Тихоновой, Владимира Чернышова, Павла Шапчица, Бориса Вишневского к КГИОП. Суд запретил ответчику совершать действия по выдаче заключений о соответствии режиму использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия и о возможности проведения работ, связанных с углублением в грунт более 0,5 м в отношении части земельного участка. При принятии решения суд, в частности, учел поручение президента России Владимира Путина о рассмотрении вопроса о создании историко-археологического музея-заповедника на данной территории. «Отсутствие охранного статуса остатков фортификационных сооружений крепости Ландскрона противоречит обязательному акту президента РФ»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов. Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 25 мая. При этом 1 мая истекает срок, обозначенный главой государства для внесения соответствующих предложений Министерству культуры РФ совместно с правительством Петербурга и ПАО «Газпром». Предметом спора является незаконность бездействия КГИОП в части непринятия решения о включении объекта «Оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона», обладающего, по мнению истцов, признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия.

По словам градозащитника Павла Шапчица, ни один квадратный метр Ландскроны не состоит сейчас под государственной охраной. «Убедившись в том, что у объектов Ландскроны на данный момент отсутствует какой-либо охранный статус, суд принял меры предварительной защиты по делу: запретил КГИОП совершать действия по выдаче заключений о соответствии режиму использования земель ЗА2, связанных с углублением в грунт более 0,5 м, в границах, указанных археологом Петром Сорокиным в качестве границ объектов Ландскроны»,— пояснил господин Шапчиц. По его мнению, сегодняшнее заседание является принципиально важным, поскольку впервые судом были рассмотрены планы границ и некоторые фактические обстоятельства дела. «До того суды отказывались это делать, ссылаясь на абстрактно-правовой характер рассматриваемых актов»,— добавил он.

Проведение работ уничтожит имеющиеся на спорной территории объекты археологического наследия, а это, в свою очередь, сделает невозможной защиту прав истцов, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

По словам Дмитрия Некрестьянова, партнера, руководителя практики по недвижимости и инвестициям АБ «Качкин и партнеры», само по себе заявление мер предварительной защиты по спорам с госорганами достаточно распространено, а ссылаются при этом суды, помимо стандартных норм КАС РФ, на совершенно разные обстоятельства, в том числе и на поручения президента РФ. «Мера обеспечения — это не победа, а лишь отсрочка. Более того, представляется, что шанс отменить ее в вышестоящем суде весьма велик»,— говорит господин Некрестьянов.

Частнопрактикующий юрист Алексей Агеев напоминает, что суды так или иначе могут быть подвержены воздействию политики, понимая, что поручение президента возникло не на пустом месте. «При этом затягивание процесса для градозащитников — уже победа, так как застройщик может нести определенные убытки в связи с отсутствием возможности приступить к реализации проекта»,— замечает он.

Мария Кузнецова