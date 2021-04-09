«Почта России» начнет топить

«Почта России» заинтересовалась уходом за пожилыми людьми и инвалидами. Компанию включили в реестр поставщиков социальных услуг Ленобласти, что позволяет ей претендовать на получение средств бюджета региона. Сотрудники госструктуры собираются доставлять на дом продукты и товары первой необходимости, оплачивать счета за коммунальные услуги, топить печи, следить за самочувствием нуждающихся граждан. В этом бизнесе много подводных камней, таких как низкие тарифы и нестабильное финансирование, предупреждают эксперты.

В середине марта АО «Почта России» вошло в реестр поставщиков социальных услуг Ленобласти, следует из опубликованных данных на сайте комитета по социальной защите населения. Как пояснил “Ъ” директор макрорегиона «Северо-Запад» «Почты России» Дмитрий Серебренников, теперь сотрудники почты станут оказывать надомные услуги: покупать и доставлять продукты, товары первой необходимости, вносить показания с приборов учета в квитанции, оплачивать обслуживание ЖКХ и связи. В будущем «Почта России» планирует расширить этот перечень, добавив в него консультации по использованию тонометров и других приборов измерения показателей здоровья, контроль самочувствия граждан, передачу информации о критических состояниях медикам и при необходимости вызов врача или бригады скорой помощи, перечислил господин Серебренников. Помимо этих услуг, в реестре также указаны топка печей и обеспечение водой в домах без центрального отопления или водоснабжения. Всего «Почта России» может обслуживать 1235 пожилых людей и инвалидов во всех районах Ленобласти, говорится на сайте комитета.

«Почтальоны всегда пользовались доверием и авторитетом среди жителей региона, особенно это касается отдаленных населенных пунктов. Зачастую почтовики знакомы со всеми сельскими жителями. Клиенты делятся с ними своими радостями и, конечно, рассказывают о проблемах со здоровьем. Очень важно, что с включением почты в реестр поставщиков социальных услуг сотрудники смогут помогать клиентам, пожилым людям, представителям маломобильных групп населения»,— сказал Дмитрий Серебренников. Пока за оказание этих услуг почтальонам полагается надбавка за счет собственных средств компании, отметили в «Почте России». В 2022 году госструктура планирует получить на эти цели дополнительные вознаграждения и компенсации из областного бюджета.

Как сообщила “Ъ” председатель комитета по социальной защите населения Ленобласти Анастасия Толмачева, в реестр поставщиков социальных услуг региона включено 88 государственных и частных организаций. На 2021 год в областном бюджете предусмотрено около 790 млн рублей на компенсацию услуг, оказанных жителям компаниями из этого перечня, уточнила она. «Почта России» уже состоит в реестрах более 60 регионов и планирует расширить их число, дополнил господин Серебренников.

Стоимость предоставляемых социальных услуг рассчитывается для каждой компании отдельно исходя из объема выполненных работ. Как следует из постановления правительства Ленобласти, тариф на доставку продуктов, лекарств на 2021 год составляет 194 рубля, оплату услуг ЖКХ — 86 рублей, топку печи — 86 рублей. Согласно индивидуальной программе предоставления социальных услуг региона, в год доставка обходится более чем в 23 тыс. рублей, оплата ЖКХ — 2 тыс. рублей, топка печи — 10 тыс.

Оказание «Почтой России» социальных услуг является логичным шагом, считает директор Фонда 60+ Вадим Бараусов. На протяжении последних лет общий объем корреспонденции снижался, что стало одной из причин для диверсификации бизнеса госструктуры, к примерам которой эксперт отнес открытие Почта-банка и начало продаж товаров в отделениях связи. «В компании понимают, что надо нагружать себя новыми услугами, иначе она останется без работы, так как службы доставки заберут самый интересный бизнес»,— сказал господин Бараусов.

В пользу заявленных планов «Почты России» говорит и то, что социальных работников бывает очень сложно найти в труднодоступных населенных пунктах Ленобласти, а отделения почты с персоналом там гарантированно есть, отмечает господин Бараусов. Главное в данном случае, чтобы сама «Почта России» не разочаровалась в этом бизнесе ввиду низких тарифов в Ленобласти и нестабильности финансирования услуг поставщиков соцуслуг, которая наблюдается в последнее время в Петербурге и других регионах Северо-Запада, предостерегает эксперт. В целом же сотрудники почты, например в Финляндии и Франции, оказывают социальные услуги населению уже давно, напомнил он.

Более половины оказываемых социальных услуг приходится на доставку продуктов питания или лекарств, говорит управляющий Senior Group Алексей Сиднев. «Поэтому сам бог велел "Почте России" начать этим заниматься»,— считает он. При этом по поводу контроля за самочувствием граждан у эксперта есть сомнения как в плане компетенций персонала, так и в бизнес-модели компании. «Проверить здоровье — это не только снять показания тонометра и убежать. Важно не пропустить ситуацию ухудшения состояния, правильно сообщить об этом и вызвать врача. Но логистический оператор заинтересован в сокращении времени обслуживания для увеличения числа клиентов. Для полноценного ухода нужно быть рядом с человеком, и этим точно займутся не те люди, которые сейчас разносят почту»,— уверен господин Сиднев.

Ольга Кантемирова