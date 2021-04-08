«Ашан» впервые с 2003 года получил чистый убыток по РСБУ

По итогам 2020 года чистый убыток «Ашана» составил 4,819 млрд руб. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании. В 2019 году компания получила прибыль 1,184 млрд руб.
По итогам 2020 года выручка ритейлера сократилась на 12,3%, до 223,17 млрд руб. Темпы падения выручки ускорились. Валовая прибыль сократилась на 12,7%, до 61,61 млрд руб., прибыль от продаж — на 68,2%, до 4,58 млрд руб.
Последний раз чистый убыток компания фиксировала в 2003 году. Тогда он составил 63,6 млн руб.
Выручка «Ашана» начала резко снижаться в апреле 2020 года. В первые месяцы пандемии коронавируса в торговых точках сети также упал и трафик — на 25–66%. По оценкам экспертов, проблемы французской сети в России возникли еще до пандемии, выручка снижалась последние четыре года.
О проблемах компании — в материале “Ъ” «Ашан упустил трафик».