В Орловской области продолжают сокращать коечный фонд для больных коронавирусом

Орловская область провела очередной этап обратного перепрофилирования коечного фонда, ранее отданного для больных COVID-19. Об этом рассказал замруководителя департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев на заседании регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В результате количество коек под COVID-19 уменьшилось на 555 единиц и составило 1 311. На сегодня, по данным господина Николаева, занято 1 067 коек, свободный коечный фонд, таким образом, составляет 18,6% от общего числа.

В Орловской области на утро 8 апреля было зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки (всего 32 923), выздоровели за минувший день 72 человека (всего 30 293), умерли с начала пандемии — 515 (один человек вчера). Первую дозу вакцины от COVID-19 уже получили 41 925 человек, 29 273 из них уже завершили вакцинацию.

Валерия Розбот