В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер

Рыболовецкий траулер «Ахтиар» горит в Охотском море, сообщил «РИА Новости» Морской спасательно-координационный центр Южно-Сахалинска. На борту судна находятся более 80 человек.

«На борту 84 человека. Никто не пострадал. Спасатели и экипаж занимаются тушением. На судне задымление, это не говорит о том, что там есть открытое пламя. Ситуация на контроле. Угроз никаких нет»,— сказали в пресс-службе спасательного центра. Экипаж эвакуировать не планируется.

Как уточнили агентству в экстренных службах, траулер находится в Охотском море примерно в 200 км от Магадана. «Ахтиар» приписан к порту Находка.