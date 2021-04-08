Трех кубанских чиновников подозревают во взятках

В Краснодарском крае задержаны глава Щербиновского района и заместитель главы Каневского района, сообщает СКР. Первому предъявлено обвинение в даче взяток в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), против второго возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере). Задержания прошли в рамках расследования уголовного дела, которое возбудили ранее против первого заместителя департамента внутренней политики Краснодарского края, который обвиняется в шести эпизодах получения взяток (ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, чиновница из краевой администрации осенью 2020 года потребовала от ряда руководителей муниципалитетов передавать ей взятки в обмен на покровительство и попустительство по службе. За несколько месяцев общий размер взяток составил 1 млн руб. Заместитель главы Каневского района трижды (в октябре, ноябре и декабре 2020 года) передала фигурантке по 100 тыс. руб., глава Щербиновского района — дважды по 50 тыс. руб.

Преступления выявили сотрудники регионального управления ФСБ. В настоящий момент подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

По данным сайта администрации Краснодарского края, первым заместителем директора департамента внутренней политики региона в указанный период была Инна Хаустова. Главой Щербиновского района в декабре 2020 года был назначен Алексей Беликов. У главы Каневского района семь заместителей. По данным “Ъ”, речь идет о Светлане Швидкой.

Наталья Решетняк, Краснодар