Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов

На 81-м году жизни умер олимпийских чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов. Об этом сообщил в Instagram глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Причиной смерти стали проблемы с сердцем, заявил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

По словам господина Кишкина, прощание со спортсменом пройдет в Одинцово, точная дата похорон пока не известна. Сегодня, 8 апреля, память тяжелоатлета почтут минутой молчания перед началом вечерней соревновательной программы московского чемпионата Европы по тяжелой атлетике, добавил генсек ФТАР.

Виктор Куренцов — чемпион Олимпийских игр 1968 года, также получил серебро на Олимпиаде 1964 года. Был шестикратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, девятикратным чемпионом СССР. В 1966 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР. За всю карьеру установил 26 мировых рекордов. В 1968 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за то, что сумел поднять больше всего тяжестей (187,5 кг в толчке двумя руками) на 1 кг собственного веса.