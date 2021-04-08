Еще 78 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 78 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Диагноз подтвердили у 13 детей до 14 лет и 14 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 35 жителей Ижевска, 12 граждан из Глазова, по пять — из Воткинска и Шарканского района, по четыре — из Сарапульского и Завьяловского района, три — из Глазовского района, по два — из Алнашского, Балезинского и Дебесского районов, по одному — из Вавожского, Воткинского, Игринского и Камбарского районов. При этом 75 пациентов вылечилась от COVID-19.

За все время в республике зарегистрировали 31 368 случаев заражения коронавирусом. Из них 393 завершились летальным исходом, 27 893 человека выздоровели, остальные продолжают лечение, 85 заболевших находятся в тяжелом состоянии.