13,8 триллиона рублей, или $182,3 млрд составил на 1 апреля 2021 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил Минфин. Это 11,9% прогнозного ВВП 2021 года (ликвидная часть — 7,5% ВВП). На счетах ФНБ в ЦБ находилось $39,8 млрд, €34,7 млрд, £8,6 млрд, 600,3 млрд японских иен, 110,5 млрд китайских юаней и 309 млн руб. Прочие накопления размещены на депозитах в ВЭБ.РФ (533 млрд руб.), ВТБ и Газпромбанке (для финансирования инфраструктурных проектов — 138 млрд руб.), вложены в такие проекты (279 млрд руб. и $4,1 млрд), в привилегированные акции госбанков (279 млрд руб.), в акции Сбербанка (3,3 трлн руб.) и «Аэрофлота» (56 млрд руб.) и в проблемные евробонды Украины ($3 млрд).