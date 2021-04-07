Патрушев: Россия не вынашивает планов вмешательства в украинский конфликт

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал “Ъ”, что Москва не вынашивает планов открытого вмешательства в конфликт в Донбассе.

«Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры»,— ответил он на вопрос, есть ли у России некие «красные линии», при пересечении которых она готова открыто вмешаться в конфликт на Украине.

По мнению Николая Патрушева, нынешнее обострение обстановки в Донбассе — «это следствие серьезных внутренних проблем на Украине, внимание от которых (украинские.— “Ъ”) власти пытаются отвлечь таким способом».

«Они решают свои вопросы за счет Донбасса, в то время как капиталы из страны давно утекают за рубеж, экономика по-прежнему держится только за счет обременительных иностранных кредитов, долг по которым растет, а те остатки промышленности, которые смогли удержаться на плаву, Киев распродает иностранцам, как сейчас принято говорить, по демократическим ценам. Даже знаменитый украинский чернозем и лес железнодорожными эшелонами вывозят за рубеж, лишая страну в том числе и этого актива. А взамен — лишь те самые пирожки, которые американцы раздавали на Майдане»,— заявил “Ъ” секретарь Совбеза.

Полная версия интервью Николая Патрушева “Ъ” — «Надеемся, что в Вашингтоне все же возобладает здравый смысл».

Елена Черненко