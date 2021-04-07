В Волгоградской области сотрудница компании подозревается в подделке полисов ОСАГО

В Еланском районе Волгоградской области отдел МВД завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летней сотрудницы страховой фирмы, подозреваемой в хищении денег мошенническим способом (ч. 1, 2, 3 ст. 159 УК РФ), а также в подделке официального документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщили в региональном УМВД.

Установлено, что субагент страховой компании систематически изготавливала поддельные страховые полисы, не внося их базу ОСАГО и распечатывая на обычных листах бумаги вместо специализированных бланков. Таким же образом она якобы фабриковала поддельные диагностические карты транспортных средств. Так, фиктивные документы получили 18 клиентов. Предположительно, помимо этого сотрудница оформила 225 договоров страхования гражданской ответственности на транспортные средства, оставляя себе комиссионные вознаграждения страховых премий. Всего подозреваемая похитила свыше 570 тыс. руб., уточнили в управлении.

В ходе следствия женщина признала свою вину. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Мария Шахрай