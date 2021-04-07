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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Главврач больницы Свердловского района Перми заявился на праймериз в заксобрание

Депутат Пермской городской думы, главный врач ГБУЗ ПК «Клиническая больница Свердловского района» Александр Буторин подал документы на предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по выборам в заксобрание Пермского края. Как сообщает реготделение партии, господин Буторин подал документы для регистрации по одномандатному округу № 5. Действующим депутатом по данному округу является Татьяна Шестакова.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ.

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