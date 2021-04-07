Глава Циолковского не управился со снежным городком Чиновник записал видео перед арестом за злоупотребления

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы построенного для космодрома Восточный города Циолковский (Амурская область) Сергея Левицкого, который сейчас является управделами правительства Амурской области. Следствие подозревает чиновника в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) при проведении конкурса на строительство снежного городка. По ходатайству следствия Благовещенский городской суд взял подозреваемого под стражу. Перед арестом чиновник записал видеообращение, в котором рассказал свою версию событий.

«Левицкий по решению суда взят под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 июня. У суда имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, он может скрыться от органов следствия, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства»,— сообщили “Ъ” в Благовещенском горсуде.

По версии следствия, перед проведением торгов по возведению снежного городка по указанию господина Левицкого были подготовлены обоснования для увеличения цены контракта почти до 3 млн руб. Соответствующие изменения были внесены в бюджет города депутатами Циолковского. Таким образом, для «оказания предпочтения конкретной организации включить заведомо недостижимые для других участников условия контракта».

«Основанием для подготовки указанных условий послужило техническое задание, разработанное обществом с ограниченной ответственностью, ставшим в последующем победителем аукциона»,— говорится в сообщении следственного управления СКР по Амурской области.

Победитель торгов получил из бюджета 2 млн 985 тыс. руб. По оценке следствия, стоимость фактически выполненных и принятых работ по устройству снежного городка не соответствовала цене контракта.

Ущерб оценен в 1 млн 785 тыс. руб.

Сам господин Левицкий в среду опубликовал в соцсети видеообращение, в котором заявил, что еще в прошлом году узнал о том, что может стать фигурантом уголовного дела, поэтому заранее изложил на видеокамеру свою версию случившегося.

«Если вы смотрите это видео, значит, случилось то, о чем меня предупреждали еще три месяца назад. Я считаю, что ситуация, которая произошла со мной, она совершенно абсурдна. У меня два объяснения, либо кто-то хочет получить очередную звездочку, либо же это чей-то заказ»,— заявил господин Левицкий.

Бывший градоначальник утверждает, что в 2014 году он стал поручителем по кредиту, который взял в банке его лучший друг. В качестве залога был выставлен автомобиль господина Левицкого. Рассчитаться перед банком его приятель не смог, и автомобиль был реализован кредитной организацией в счет долга. В дальнейшем друг возвращал долг в счет утраченной машины уже самому господину Левицкому.

«В 2018 году мой друг принимал участие в строительстве снежного городка в ЗАТО Циолковский. Я говорил ему, что не нужно этого делать, но он человек взрослый, он участвует во многих аукционах и занимается строительством. В рамках закона это все было. Не было никаких лоббирований, был электронный аукцион, это не был договор с единственный поставщиком. Он выиграл, вышел, сделал. Выполнил, даже, кстати, больше, чем положено»,— сообщил экс-глава Циолковского в соцсети.

По его оценке, дело связано с поступавшими на его счет деньгами в счет долга за автомобиль.

Сам он предполагал, что он будет подозреваться во взяточничестве.

Господин Левицкий возглавил администрацию Циолковского в 2018 году, практически сразу после попытки занять губернаторское кресло, на выборы он пошел от «Справедливой России». В начале марта господин Левицкий через соцсети заявил, что уходит с должности главы Циолковского по собственному желанию. Спустя несколько дней он возглавил управление делами правительства Амурской области.

Циолковский — самый молодой город, который возводится возле космодрома Восточный. Для сотрудников космодрома строится микрорайон «Звездный», который постепенно будет объединен со старым районом — бывшим закрытым административно-территориальным образованием Углегорск.

Майя Зорина, Благовещенск