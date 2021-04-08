«Ак Барс» поймал «Авангард» на себя

В третьем матче полуфинала play-off КХЛ «Ак Барс» одержал первую победу над «Авангардом» — 2:1, сократив свое отставание в серии. Третья игра прошла на фоне скандала с капитаном «Авангарда» Алексеем Емелиным, который выбыл из строя еще после стартовой встречи, предположительно, из-за травмы. Теперь выяснилось, что в организме одного из лидеров омского клуба обнаружены наркотические вещества, употребление которых, по всей видимости, привело к серьезным проблемам с печенью.

После того как «Авангард» привез из Казани две победы и повел в финале Восточной конференции — 2:0, третий матч приобрел решающее значение и должен был ответить на вопрос, способен ли «Ак Барс», проспавший старт этой серии, повернуть ее вспять. Со статусом фаворита, который, как казалось многим экспертам, переработает очередного соперника и выйдет в главный финал play-off, лучшему клубу Востока по итогам регулярного чемпионата уже пришлось расстаться. Разумеется, ситуация всецело благоприятствовала омской команде, имевшей возможность на временно домашней площадке в Балашихе увеличить свое преимущество, а потом и окончательно добить выглядевшего несколько растерянным по ходу предыдущей встречи оппонента.

Впрочем, перед третьим матчем весьма неприятное для «Авангарда» развитие получила ситуация с капитаном и ведущим защитником Алексеем Емелиным, которому стало плохо после стартовой игры серии и которого пришлось транспортировать в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, по неофициальным данным, с печеночной недостаточностью. Кстати, по поводу его состояния поступала противоречивая информация, а казанское издание «Бизнес Online» сообщило, что в крови хоккеиста обнаружили наркотики. В «Авангарде» на это официально ответили, что у клуба нет сведений о наличии в организме Емелина каких-либо запрещенных веществ, и назвали различные информационные «вбросы» на тему самочувствия одного из своих лидеров «провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой». Однако пресс-служба МВД по Татарстану все-таки подтвердила, что у капитана «Авангарда» Алексея Емелина по результатам медицинских анализов были обнаружены следы наркотических средств. Соответствующие материалы уже переданы в МВД России для проведения проверки. Так что вышел самый настоящий скандал, в центре которого оказалась звезда КХЛ с большим опытом выступления и в НХЛ.

Между тем главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов в третьем матче выставил на поле боя «последний резерв ставки» — пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова, который еще не участвовал в текущем play-off из-за проблем со здоровьем. Поменял он и вратаря Адама Рейдеборна на Тимура Билялова.

Казанцы как с цепи сорвались и уже на второй минуте «размочили» голкипера «Авангарда» Шимона Грубеца, пропустившего всего одну шайбу на выезде.

Найджел Доус из-за ворот вывел на завершающий бросок защитника Романа Рукавишникова, смело приехавшего на чужой «пятак», и тот развеял сложившийся в Казани миф о непробиваемости Грубеца. А на восьмой минуте гости пробили его еще раз. Вернувшийся в состав защитник Тревор Мерфи бросил издали и попал в своего партнера Дмитрия Воронкова, от ноги которого шайба резко изменила траекторию и перелетела через чешского вратаря омичей. К слову, первый «плюс один» по показателю полезности заработал находившийся на площадке в том эпизоде Зарипов.

Угадал Квартальнов и с Биляловым. В целом первый период прошел с заметным превосходством «Ак Барса», но и у казанского вратаря хватало работы. Во второй двадцатиминутке у его ворот было уже очень горячо. «Авангард» перевел игру в чужую зону и заставил противника отбиваться, практически отказавшись от каких-либо контрдействий. Гости сильно рисковали, так рано отдав инициативу и переключившись на режим удержания счета. Билялов до поры до времени все тащил, но и он не устоял под шквалом омских атак. Защитник Вилле Покка набросил шайбу от синей линии, а Клим Костин удачно подставил клюшку. Нападающий «Авангарда» забивает «Ак Барсу» в каждом матче серии. В конце второго отрезка встречи хозяева уже просто возили своих оппонентов по льду и вполне могли как минимум отыграться. Правда, и казанцы были готовы умереть за победу. Только за второй период они заблокировали 17 бросков, а за два таковых набралось 28.

В третьей двадцатиминутке «Авангард» по-прежнему нападал, а «Ак Барс» защищался. Но игра приобрела более тягучий, вязкий характер с обилием единоборств у бортов и в углах площадки.

Подуставшие омичи уже смотрелись не столь резво. В заключительные пять минут они все же усилили давление, хотя не настолько, чтобы дожать казанцев, которые продолжали ловить шайбы на себя и зубами вцепились в результат. Так, число заблокированных гостями бросков в итоге достигло 38. Еще 27 отразил Билялов. «Ак Барс» выиграл 2:1 и завязал борьбу в серии.

Александр Ильин