В Красноярске подтопило жилой сектор на реке Бугач

В Красноярске из-за повышения уровня воды в реке Бугач произошло подтопление нескольких частных домов в Октябрьском районе. Также подтоплены подворья в некоторых хозяйствах. В связи с резким таянием снега переполнился искусственный водоем на территории парка «Октябрьский». «Излишек воды был сброшен через автоматический водосток в реку»,— сообщили в мэрии.

Власти города уточнили, что для предотвращения дальнейшего разлива реки Бугач, к жилым домам этого района ведется экстренная отсыпка береговой линии, работают шесть единиц техники. Спасатели в реальном времени контролируют уровень воды, подготовлен пункт временного размещения в городском дворце культуры на проспекте Свободный для 66 человек.

Кроме того, в Ужурском районе из-за паводков закрыто движение машин на автодороге Подъезд к Белой Роще. «Максимальная глубина переливов на дороге достигает 0,5 м. Альтернативных путей объезда нет. Движение транспорта закрыто до устранения последствий наводнения»,— сообщает региональное управление автодорог.

По прогнозам Гидрометеоцентра, в Красноярском крае 7 и 8 апреля ожидается аномально теплая погода — дневная температура воздуха может составить до +13°С, +18°С. «Возможно затопление жилых и хозяйственных объектов, расположенных в пониженных участках местности, размыв дорог и мостов склоновым стоком и водой, текущей поверх льда»,— отмечают метеорологи.

Как писал “Ъ-Сибирь”, в регионе подвержены подтоплению 17 районов. Губернатор Александр Усс заявлял, что в зоне риска находятся около 7 тыс. домов в 42 муниципальных образованиях. При этом глава края отмечал, что норма снега в настоящее время значительно больше в бассейнах рек: Чулым, Мана, Туба, Кан и Енисей.

Подробнее о паводках в Сибири — в материале “Ъ-Сибирь” «Сибирь на волне».

Анастасия Вещикова, Красноярск