«Единую Россию» поддержат муниципалитетами

«Единая Россия» в Татарстане продолжает отбирать кандидатов на выборы в Госдуму. На праймериз заявились главы шести муниципалитетов республики, в том числе мэр Нижнекамска Айдар Метшин. По мнению экспертов, включение глав районов в партийную процедуру позволит усилить агитацию на местах, однако вряд ли чиновники будут участвовать в самих выборах. Места в новом созыве нижней палаты могут сохранить действующие депутаты Госдумы от Татарстана — половина из 16 парламентариев зарегистрировались на праймериз. Заявки также подали некоторые депутаты республиканского Госсовета.

Среди желающих баллотироваться в Госдуму от «Единой России» оказались руководители шести муниципалитетов Татарстана. Это мэр Нижнекамска и глава Нижнекамского района Айдар Метшин, а также Рустам Калимуллин (возглавляет Высокогорский район), Камиль Гилманов (Аксубаевский район), Фердинат Давлетшин (Черемшанский район), Анатолий Иванов (Мамадышский район). Информация об их участии опубликована на сайте предварительного голосования. Также вчера республиканский оргкомитет «Единой России» принял решение о регистрации участником праймериз главы Новошешминского района Вячеслава Козлова. На федеральном сайте его карточка как кандидата пока не появилась.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут осенью. «Единая Россия» намерена сформировать списки кандидатов по итогам предварительного голосования в конце мая. Татарстанский оргкомитет, который возглавил вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов, принимает заявки с середины марта: участвовать могут как члены «Единой России», так и беспартийные, но не члены других партий. Кандидат не должен быть судимым и иметь двойное гражданство. Выдвижение кандидатов продлится до 29 апреля. В Татарстане, как и в ряде других регионов, принято решение проводить праймериз по «открытой модели» как в онлайн, так и в офлайн-формате. То есть голосовать можно будет не только на сайте единороссов, но и на специальных счетных участках (аналоги избирательных комиссий на основных выборах).

Сейчас у «Единой России» в Госдуме 16 депутатов от Татарстана. Шесть прошли по одномандатным округам, а девять — по региональному списку. В 2016 году партия получила в республике 85%, а в целом по России — 54% голосов избирателей. В конце прошлого года мандат по общему списку «Единой России» получил еще один татарстанский кандидат Радик Ильясов.

Лидер татарстанских единороссов, спикер Госсовета Фарид Мухаметшин заявлял “Ъ-Казань”, что местные партийцы намерены сохранить свою численность в нижней палате парламента.

Из действующих депутатов Госдумы пока на праймериз заявились лишь восемь. Это Марат Бариев, Мурад Гадыльшин, Ольга Павлова, Айрат Фаррахов и Равиль Хуснулин, которые хотят переизбраться по списку «Единой России». При этом господин Хуснулин также заявился на праймериз по Альметьевскому округу. Фатих Сибагатуллин вновь зарегистрировался по Приволжскому округу, Олег Морозов — по Нижнекамскому, а Ильдар Гильмутдинов — по Московскому. Фарид Мухаметшин ранее пояснял “Ъ-Казань”, что «какое-то обновление и частичное омоложение может произойти».

В праймериз также участвуют четыре депутата Госсовета республики. По списку заявились вице-спикер татарстанского парламента, исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова и гендиректор страхового общества «Спасение» Геннадий Глушков. Кандидатом в Приволжском округе и конкурентом господина Сибагатуллина намерен стать директор ООО «Строительно-монтажное управление 88» Илья Вольфсон. В Центральном округе планирует выдвинуться директор управляющей компании «Уютный дом» Марат Нуриев.

Всего, по подсчетам “Ъ-Казань”, участниками праймериз «Единой России» в Татарстане на вчерашний день стали 44 человека.

Политтехнолог Константин Калачев считает, что включение глав районов в списки праймериз «Единой России» «должно показать, что в процедуре участвуют люди с разным жизненным опытом и с большим стажем административной работы». «Я думаю, что это нужно для поднятия статуса партийного мероприятия. Главы смогут агитировать не столько за себя, сколько за "Единую Россию"». Вместе с тем он полагает, что большинство или даже все главы впоследствии откажутся от участия в выборах.

Такая практика уже была на праймериз в Татарстане. Например, в 2014 году перед выборами в Госсовет и в 2016 году перед выборами в Госдуму на праймериз записывались многие члены правительства Татарстана, однако потом почти все сняли свои кандидатуры (в 2016 году в список был включен лишь Марат Ахметов, который на тот момент возглавил министерство сельского хозяйства, от мандата депутата Госдумы он потом отказался). При этом тогда министры согласовывали свое участие в праймериз с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Вчера его пресс-секретарь Лилия Галимова заверила “Ъ-Казань”, что решение участвовать в предварительном голосовании единороссов главы районов приняли самостоятельно.

Кирилл Антонов