Суд не УДОвлетворен поведением

В Волгограде областной суд отменил постановление об условно-досрочном освобождении фигуранта «московского дела» Егора Лесных. Он был признан виновным в применении насилия к представителю власти на несанкционированном митинге в июле 2019 года в Москве. Столичный суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но спустя полтора господина Лесных отпустили условно-досрочно. Прокурор обжаловал решение. Суд апелляционной инстанции установил, что осужденный нарушал порядок отбывания наказания. Адвокат Егора Лесных считает, что материалы дела сфальсифицированы, и говорит, что решение будет ­обжаловано.

Волгоградский областной суд отменил постановление Волжского городского суда об условно-досрочном освобождении (УДО) Егора Лесных, который является фигурантом «московского дела». Приговором Мещанского районного суда Москвы 6 декабря 2019 года с учетом кассационного определения господин Лесных был осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ к трем годам колонии-поселения за применение насилия к представителю власти во время несанкционированного митинга в Москве в июле 2019 года.

27 июля активисты вышли на несогласованную акцию с требованием зарегистрировать кандидатами в Мосгордуму ряд оппозиционных политиков. Мосгоризбирком ранее отказал им в этом праве, забраковав подписи, собранные в поддержку кандидатов. Несанкционированный митинг закончился задержанием большого количества протестующих. Позже Следственный комитет посчитал протестную акцию массовыми беспорядками и возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ.Серия предъявленных разным людям однотипных обвинений получила название «Московское дело».

Так, во время протестов Егор Лесных совместно с двумя участниками акции якобы напал на сотрудника Росгвардии и бил его ногами. Кроме того, по версии следствия, он «причинил физическую боль» бойцу ОМОН, ударив его ногой «в нижнюю часть спины справа».

Адвокат Егора Лесных Эльдар Гароз обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении своего подзащитного, который, по его словам, за время отбывания наказания получил поощрение за добросовестное отношение к труду и не имел взысканий. Кроме того, со слов защитника, у Лесных была возможность трудоустройства после освобождения.

Волжский городской суд Волгоградской области 29 января 2021 года удовлетворил ходатайство адвоката, и Егора Лесных освободили условно-досрочно на не отбытый срок, который составлял один год четыре месяца 28 дней.

Это решение было обжаловано прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, отметили в пресс-службе Волгоградского облсуда. По мнению гособвинителя, оснований для условно-досрочного освобождения господина Лесных не имелось. Поскольку принятое в январе решение об освобождении было обжаловано прокуратурой, осужденный не был выпущен из колонии. Он отбывает наказание в ФКУ «Колония-поселение № 27 УФСИН по Волгоградской области».

Изучив материалы дела, Волгоградский областной суд счел УДО осужденного преждевременным. «Из характеристики администрации исправительного учреждения следует, что Егор Лесных состоит на профилактическом учете, как склонный к нападению на администрацию. Кроме того, он допустил нарушение установленного порядка отбывания наказания, в связи с чем с ним проведена профилактическая беседа»,— уточнили в пресс-службе облсуда. Таким образом, суд апелляционной инстанции отменил постановление Волжского городского суда и отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Адвокат фонда содействия защите прав и свобод граждан «Общественный вердикт» (включен в реестр иноагентов) Эльдар Гароз сообщил, что решение суда в отношении его подзащитного будет обжалован. «Я впервые сталкиваюсь с такой фальсификацией материалов дела. В том, что это именно фальсификация, я не сомневаюсь: ранее в материалах не фигурировал никакой журнал (колонии. — „Ъ“) с зафиксированными у Егора „нарушениями формы одежды“. Какими именно мы не знаем, однако прокуратура обнаружила их сразу после решения суда первой инстанции. В ближайшие дни мы обратимся в СКР с требованием проверить сроки давности изготовления данного журнала, а также обжалуем решение суда»,— рассказал господин Гароз. Он также отметил, что Егору Лесных осталось отбывать в колонии поселения год и два месяца, подчеркнув, что защита готовится обжаловать длительность назначенного и «неверно рассчитанного ФСИН» наказания.

Мария Шахрай, Мария Старикова