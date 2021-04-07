Профинансировал за кампанию

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Московского городского суда, на котором обсуждалась апелляционная жалоба защиты на арест экс-главы региона, рассказал, что бизнесмен Борис Шпигель передал ему 20 млн руб. на финансирование избирательной кампании. При этом он не уточнил, какую именно кампанию финансировал предприниматель. Ранее господин Шпигель также говорил, что давал господину Белозерцеву 20 млн руб., но утверждал, что они должны были пойти на строительство санатория. Иван Белозерцев продолжает полностью отрицать вину во вменяемых ему следствием ­преступлениях.

Вчера Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на решение Басманного районного суда Москвы о заключении его под стражу. Адвокат экс-губернатора Алексей Шуварин отметил, что у его доверителя проблемы со здоровьем, ему прописаны лекарства и необходим постоянный контроль артериального давления, что невозможно сделать в следственном изоляторе. Апелляционная инстанция признала решение Басманного суда законным и обоснованным и оставила господина Белозерцева под стражей. Также остались под арестом и остальные фигуранты дела.

Как писал „Ъ“, Иван Белозерцев был задержан 21 марта. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере», предполагает до 15 лет лишения свободы). Также обвинение предъявлено главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его жене Евгении Шпигель и директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову по ч. 5 ст. 291 («Дача взятки в особо крупном размере», им грозит до 10 лет лишения свободы), а также второму заместителю руководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федору Федотову и водителю представительства Геннадию Маркову по ч. 4 ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере», до семи лет лишения свободы).

Следствие считает, что с января по октябрь 2020 года господин Белозерцев получил в Москве и Пензе от господина Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде автомобиля Mercedes V250D, часов Breguet и денег на общую сумму не менее 31,06 млн руб. За это губернатор якобы предоставлял группе компаний «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. При обыске дома у губернатора также изъяли около 500 млн руб. в разной валюте.

Посредниками в передаче взяток следствие считает второго заместителя руководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федора Федотова и водителя представительства Геннадия Маркова. Иван Белозерцев был отстранен от должности в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона решением президента РФ Владимира Путина назначен бывший член Совета Федерации от Пензенской области Олег Мельниченко.

На вчерашнем судебном заседании Иван Белозерцев признал, что получил 20 млн руб. от Бориса Шпигеля. При этом он заявил, что деньги не были взяткой, предприниматель дал их ему на финансирование избирательной кампании. О какой именно избирательной кампании идет речь, господин Белозерцев не уточнил.

Также он сказал, что фигурирующий в уголовном деле в качестве взятки автомобиль Mercedes официально является собственностью компании «Биотэк» и никогда ему не принадлежал. По его словам, по Москве он передвигался на автомобиле, принадлежащем представительству Пензенской области в правительстве РФ. И если бы ему понадобилась новая машина, она была бы приобретена на госзакупках.

По словам экс-губерна­тора никаких преференций компании «Биотэк» он не создавал, она работала в Пензенской области задолго до его избрания на пост губернатора в 2015 году, при этом он сказал, что как губернатор «должен был заботиться о создании выгодных условий для бизнеса». Отметим, Борис Шпигель представлял правительство Пензенской области в Совете Федерации с 2003 по 2013 год, в то время, когда губернатором региона был Василий ­Бочкарев.

Как писал „Ъ“, Борис Шпигель также говорил, что передавал Ивану Белозерцеву 20 млн руб., однако предприниматель утверждал, что средства предназначались для строительства в Пензенской области психоневрологического санатория для пациентов, перенесших инсульты и другие ­заболевания.

Адвокат Ивана Белозерцева Алексей Шуварин пояснил „Ъ“, что его доверитель продолжает полностью отрицать вину во всех инкриминируемых ему преступлениях. «На суде он сказал, что действительно получил от предпринимателя 20 млн руб. на финансирование избирательной кампании. Это обычная практика, когда бизнес дает деньги на проведении кампании. Более того, он даже не уточнил, на какую избирательную кампанию ему передавали средства. Полученные средства он никак не связывает с покровительством „Биотэку“. Взятка предполагает действие в интересах лиц, которые передают ее. Ничего подобного не было, аукционы — это открытые торги, повлиять на результаты которых губернатор не мог. Следствие утверждает, что кто-то кому-то передавал деньги, но с поличным никого не взяли. А то, что предприниматели дают средства на выборы — это так, такова жизнь»,— отметил господин Шуварин. Сказать, были ли якобы выделенные на выборы средства как-то документально зафиксированы, Алексей Шуварин затруднился.

Сергей Петунин