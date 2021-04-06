Следствие дошло до петербургского банка

Как стало известно “Ъ”, в Санкт-Петербурге возбудили дело по факту мошеннического хищения средств из Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), принадлежавшего бывшему сенатору Сергею Бажанову. Это произошло спустя два года после того, как Центральный банк обнаружил вывод его активов через передачу прав требований к контрагентам и приобретение неликвидных активов. В уголовном деле речь может идти о нескольких миллиардах рублей. Господин Бажанов уже объявлен в розыск по другому уголовному делу — о фальсификации финансовых документов — и сейчас находится за границей.

ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения средств Международного банка Санкт-Петербурга. Это произошло спустя два года после того, как ЦБ сделал заявление о выводе из него активов. Во время проверки финансового состояния МБСП в начале 2019 года временная администрация установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов через передачу своему акционеру прав требований к ряду контрагентов, а также приобретение неликвидных активов. Информацию направили в Генпрокуратуру, СКР и МВД для принятия процессуального решения.

В октябре 2019 года ЦБ лишил МБСП лицензии на осуществление банковских операций. Такое решение в Центральном банке объясняли «рискованной бизнес-моделью», которая привела к формированию «значительного объема проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам». Данному решению предшествовала передача Агентству по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению МБСП на шесть месяцев. В 2019 году «дыру» в капитале банка оценили в 13,1 млрд руб. Тогда АСВ и сообщило об операциях, имеющих признаки вывода активов. Примерно в то же время Международный банк Санкт-Петербурга признали банкротом и открыли в отношении него конкурсное производство. Принадлежащее Сергею Бажанову АО «Триумф», владевшее около 7% МБСП, дошло до Верховного суда, пытаясь оспорить потерю лицензии, однако тот встал на сторону ЦБ.

Исходя из заявления АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих МБСП лиц (есть в распоряжении “Ъ”), анализ деятельности банка в 2019 году показал, что на ухудшение его финансового положения повлияло формирование заведомо невозвратной ссудной задолженности юрлиц, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность.

Помимо этого МБСП совершил уступку прав требований к компании Simec Group Limited в пользу связанной с банком кипрской компании Hervel Investments Limited. Она являлась миноритарным акционером МБСП и принадлежала Александру Зуеву, родному брату Татьяны Бажановой — супруги Сергея Бажанова. Сумма требований составляла $30 млн, что по курсу на момент сделки в декабре 2017 года было эквивалентно 1,7 млрд руб. Согласно договору, Hervel Investments должна была провести оплату до июля 2025 года, однако сделать это компания с большой долей вероятности не смогла бы. Согласно проведенному анализу, ее деятельность была убыточной, выручка снижалась, а доходов явно не хватало, чтобы исполнять принятые на себя обязательства. Hervel Investments Limited смогла погасить лишь 66 млн руб., после чего уведомила МБСП о неспособности продолжать выплаты. Временная администрация признала сделку противоречащей принципам разумного и экономически обоснованного поведения.

Это не единственный эпизод, связанный с Hervel Investments Limited, который насторожил временную администрацию банка. После анализа ряда сделок она пришла к выводу о скрытом кредитовании МБСП кипрской компании через приобретение кредитных нот (вид облигаций, привязанных к кредитному договору.— “Ъ”) UBS AG London, лондонского филиала крупнейшего швейцарского финансового холдинга. Это позволило отразить на балансе банка не кипрскую компанию, а устойчивый финансовый институт. Однако учитывая финансовое положение Hervel Investments Limited и то, что исполнение обязательств по кредитным нотам прямо зависело от нее, право их требования было заведомо невозвратным, посчитало АСВ. Ущерб от таких действий временная администрация оценивала в 3,3 млрд руб.

Ранее следствие не раз пыталось возбудить уголовное дело по данному факту. Речь шла и о ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), и о ст. 159 УК РФ (мошенничество), однако прокуратура Санкт-Петербурга была против. По неофициальным данным, возбуждению нынешнего дела могло способствовать давление кредиторов, которые неоднократно писали жалобы в правоохранительные органы.

Информацию о возбуждении уголовного дела по факту особо крупного мошенничества “Ъ” подтвердил представитель коллегии адвокатов «Мейер, Яковлев и партнеры» (один из кредиторов МБСП) Андрей Белоножкин. По его словам, вывод активов привел к крушению банка и потере кредиторами своих средств.

В случае привлечения руководства банка к ответственности в рамках уголовного дела у кредиторов могут появиться шансы взыскать свои средства в качестве возмещения вреда, причиненного преступлением, рассчитывает господин Белоножкин.

Сергей Бажанов сообщил “Ъ”, что ему неизвестно о возбуждении уголовного дела. «Банк до последнего дня работал и проводил все расчеты. На его счетах до сих пор остается 6 млрд руб., что свидетельствует о его устойчивости. Отзыв лицензии был ошибкой»,— добавил он.

Ранее Сергею Бажанову заочно предъявили обвинение в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ). Дело возбудили во втором следственном управлении ГСУ СКР с дислокацией в Санкт-Петербурге. Несколько недель назад Сергея Бажанова объявили в федеральный розыск. По неофициальным данным, сейчас он находится за границей.

Марина Царева, Константин Куркин, Санкт-Петербург