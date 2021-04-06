Независимые торговые компании США объединяются против Amazon

Торговые ассоциации США, объединяющие и защищающие права независимых компаний, создают национальную коалицию, которая будет добиваться принятия более строгих антимонопольных законов в области розничной торговли, в том числе направленных против влияния интернет-компании Amazon. По данным WSJ, коалиция объединяет компании из 12 американских городов и намерена лоббировать свои интересы в Конгрессе. Сообщается, что одной из главных целей является требование запретить доминирующим торговым интернет-платформам продавать на них свои собственные продукты наряду с другими продавцами. По мнению американских наблюдателей, это может привести к тому, что Amazon заставят отделить его бизнес по производству товаров от бизнеса по продаже товаров.

WSJ отмечает, что антимонопольный подкомитет Конгресса уже рассматривал возможность ужесточения антимонопольного законодательства в области розничной торговли, однако до сих пор законопроект не был представлен.

Сама компания Amazon реагирует на упреки в монополизме критикой своих оппонентов, отмечая, что они «предлагают вмешаться в работу свободного рынка, что убьет независимых ритейлеров и ущемит потребителей, заставит мелкие компании уйти с популярных площадок, что приведет к росту цен и сократит выбор для потребителей».

Евгений Хвостик