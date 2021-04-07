Билет до последней инстанции

Власти Ростова направили в Верховный суд РФ жалобу на постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, подтвердившего законность смены вида целевого использования участка в парке им. М. Горького, на котором раньше располагался кинотеатр «Россия». В 2017 году владеющая землей компания «Киноконцертный комплекс “Русь”» перерегистрировала ее для размещения гостиницы. ДИЗО Ростова выступил против и инициировал судебные разбирательства, которые завершились не в его пользу. Как показывает судебная практика, вероятность отмены постановления окружного суда Верховным судом «крайне мала», говорят юристы.



Департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова обратился в Верховный суд с кассационной жалобой на постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа об оставлении в силе решения ростовского арбитражного суда, признавшего законной перерегистрацию в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) земельного участка в ростовском парке им. М. Горького со сменой вида его целевого использования на вид «для размещения гостиницы» (информация об этом есть в картотеке суда).

Речь идет об участке, на котором располагался старый советский кинотеатр «Россия». Изначально в ЕГРН было указано, что земля предназначена для расположения выставочных залов, театров, кинотеатров.

Однако в 2017 году региональное управление Росреестра по заявлению руководства собственника спорной земли — компании «Киноконцертный комплекс “Русь”» внесло запись об изменении вида использования участка, позволяющую размещать на нем гостиницу.

Узнав об этом, ДИЗО обратился в ростовский арбитражный суд с требованием признать изменение вида использования земли незаконным и обязать Росреестр восстановить изначальную запись об использовании. Но суд отказал в удовлетворении требования, решив, что собственник земли по закону имеет право выбирать, как ее использовать. Апелляционная инстанция в июне 2020 года по жалобе ДИЗО отменила это решение и обязала регистрационный орган вернуть участку вид целевого использования под театры, кинотеатры.

Однако Росреестр подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, который 11 февраля отменил постановление апелляционной инстанции и оставил в силе решение ростовского арбитражного суда.

«Верховный суд может принять жалобу ДИЗО для рассмотрения в Судебной коллегии, если она будет содержать убедительные доводы о нарушении норм права окружным судом. Но, как показывает судебная практика, вероятность этого «крайне мала», — отмечает юрист Василий Малинин из фирмы «Рустам Курмаев и партнеры».

Кинотеатр «Россия» в центральном парке Ростова был построен в 1959 году. В 2005 году власти города объявили о планах по его реконструкции. Инвестором проекта городские чиновники выбрали компанию «Ростдонавтовокзал» (владеет так называемым Старым автовокзалом в Ростове). Городские власти в лице ДИЗО и компания учредили совместное ОАО «Киноконцертный комплекс “Россия”» (позднее было перерегистрировано в ПАО «Киноконцертный комплекс “Русь”») с долями 25% и 75% соответственно. В качестве вклада в уставный капитал АО город внес здание кинотеатра и земельный участок под ним, «Ростдонавтовокзал» взял на себя обязательства инвестора.

Спустя некоторое время инвестор заявил, что здание кинотеатра находится в непригодном для реконструкции состоянии. В связи с этим было решено построить на его месте новый киноконцертный комплекс. Сроки окончания работ планировались на декабрь 2017 года.

В действительности реализация проекта ограничилась лишь сносом здания старого кинотеатра.

Сейчас освободившийся участок пустует, какие-либо заметные строительные работы на нем не ведутся. В феврале ДИЗО обратился в ростовский арбитраж с требованием о ликвидации ПАО «Киноконцертный комплекс “Русь”».

Вадим Водолазов