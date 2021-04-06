Автобусная революция В Ярославле в июле упразднят маршрутки и введут новые тарифы на общественном транспорте

В Ярославле идет подготовка к реформе городского общественного транспорта. Начало реформы запанировано на июль 2021 года. На прошлой неделе мэрия опубликовала новую схему движения городских автобусов. Власти Ярославля решили отказаться от «маршруток», работающих по нерегулируемому тарифу. Вместо них в городе вводится 29 новых автобусных маршрутов. Сегодня начальник управления городского пассажирского транспорта Ярославля Сергей Волканевский во время онлайн-конференции рассказал, как будет проводится транспортная реформа. Ответы чиновника на наиболее частные вопросы местных жителей и журналистов — в материале "Ъ-Ярославль".





Сергей Волканевский отметил, что фактически реформа начнется 14 июля 2021 года. Именно в этот день произойдет замена «маршруток» на транспорт с регулируемым тарифом. Для замены маршрутов нерегулируемого тарифа появятся 29 новых маршрутов социального сектора перевозок. По его словам, стоимость проезда в городе останется прежней и составит 28 руб. Будут сохранены и социальные льготы. Однако, возможно, увеличится интервал между транспортными средствами, курсирующими по маршрутам.

Сергей Волканевский рассказал, что сейчас в Ярославле осуществляют деятельность перевозчиков 45 организаций и предпринимателей. Те перевозчики, срок свидетельства которых уже заканчивается, будут заменены в июле 2021 года. Он уточнил, что пять маршруток продолжат осуществлять перевозку пассажиров до 2024 года. Это маршруты №97, №71, №94, №40 и №84.

«Маршруты, свидетельства которых действительны до 2024 года, будут заменены по окончании срока свидетельства»,— отметил господин Волканевский, добавив, что перевозчики смогут принять участие в конкурсных процедурах и в случае успешного прохождения конкурса продолжить работу на городских маршрутах.

По словам Сергея Волканевского, в мэрии планируют внедрение специального пересадочного тарифа.

«Планируем его протестировать сначала на нескольких маршрутах. И в зависимости от этого будет принято решение о его дальнейшем использовании. Сохранятся все виды проездных. Рассматриваем возможность внедрения проездных с лимитированным количеством поездок»,— рассказал начальник управления.

По словам чиновника, транспортная реформа благоприятно отразится на работе общественного транспорта после 21.00.

«Сейчас в вечернее время многие маршруты, которые должны работать на линии до 21–22 часов, отсутствуют, так как перевозчику работать в это время нерентабельно. С этой проблемой мы будем бороться в рамках транспортной реформы. У нас есть сложившиеся расписание движения по всем направлениям. Расписание транспорта привязано ко времени работы организаций, производств. Мы знаем по каждому направлению потребность в длительности работы маршрута и эту необходимую длительность мы будем сохранять»,— уточнил Сергей Волканевский.

Также он отметил, что после введения новой транспортной схемы интервал движения общественного транспорта на ряде маршрутов может измениться в ту или иную сторону.

«По основным магистральным маршрутам интервал в пределах 10–12 минут будет сохранен. Конечно, будут маршруты, где интервал станет больше»,— пояснил чиновник.

Он также пояснил необходимость замены номеров для маршрутов после введения транспортной схемы. По его словам, при замене отправной и конечной остановок на маршруте, в соответствии с действующим законодательством, необходимо менять номер маршрута.

«Когда мы открываем новый маршрут, по закону, мы должны устанавливать новые номера, это касается маршрутов, где меняются отправные и конечные остановки. Где мы смогли, там сохранили прежние номера»,— рассказал чиновник.

Также Сергей Волканевский отметил, что для ознакомления жителей города с новыми маршрутами, на остановках будут размещены схемы движения транспорта с актуальным расписанием.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что на прошлой неделе мэрия Ярославля представила новую версию городской маршрутной сети, которую планируется ввести в действие в июле 2021 года. Скорректированная маршрутная сеть уже прошла процесс согласования в региональном правительстве и обнародована для ознакомления жителей города. С новой маршрутной сетью общественного транспорта можно ознакомиться на сайтах МУП ГПТ «Яргортранс» и yartransport.ru.

Мэр Ярославля Владимир Волков отметил, что при разработке маршрутной сети были приняты во внимание замечания и предложения жителей города. Наибольшее количество обращений было связано с необходимостью сохранения основных беспересадочных маршрутов.

На втором этапе транспортной реформы, в период с июля 2021 года по июль 2022 года, произойдет замена маршрутных такси автобусами регулируемого сектора перевозок. Будут открыты новые маршруты по регулируемым тарифам, а также изменятся выпуск и класс транспортных средств. Новые договоры на право осуществления перевозок будут заключены на год. В течение этого времени специалисты будут изучать работу общественного транспорта и определят необходимость внесения новых изменений в схемы и расписание движения.

Третий этап транспортной реформы пройдет с июля 2022 года по июль 2025 года. Он предполагает заключение длительных муниципальных контрактов минимум на три года и переход всех маршрутов на регулируемый тариф.

Ранее сообщалось, что, по данным начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевскго, реформа общественного транспорта, проводимая в городе, повлечет дополнительные расходы из бюджета Ярославля и области в размере более 157 млн руб.

Дарья Сабаева