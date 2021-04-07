Журналист стал кинематографистом

Новым директором Свердловской киностудии назначен Виктор Шадрин, ранее руководивший телевизионными проектами. Перед ним поставлены задачи перезапустить компанию и снимать ежегодно до пяти фильмов. Предыдущее руководство киностудии ранее жаловалось на отсутствие господдержки и потерю значительной части доходов из-за пандемии COVID-19.



Федеральное агентство по управлению государственным имуществом утвердило генеральным директором Свердловской киностудии Виктора Шадрина, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России. Он сменил Михаила Чурбанова, который возглавлял компанию с 2003 года. Первым заместителем гендиректора и креативным продюсером Свердловской киностудии назначен вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения, режиссер Евгений Григорьев.

Свердловская киностудия была основана 9 февраля 1943 года, в годы Великой Отечественной войны, когда в Свердловске находились эвакуированные кинематографисты из Москвы, Ленинграда, Киева. Одессы. За всю историю киностудии на ней снято несколько сотен фильмов, включая «Зеркало для героя», «Сильные духом», «Безымянная звезда», «Найти и обезвредить», «Демидовы», «Приваловские миллионы», «Макаров», «Охота на единорога» и другие. В конце 90-х киностудия находилась в состоянии банкротства. В 2004 году было создано АО «Свердловская киностудия» (акционер — Росимущество). По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль по итогам 2019 года составила 2,3 млн руб., выручка от продаж — 56,1 млн руб., чистые активы — 113,2 млн руб. Находится по адресу Ленина, 50Д.

Виктор Шадрин окончил факультет журналистики Гуманитарного университета (ГУ) в Екатеринбурге. Руководил службой информации телеканала «Вести-Урал», в 2010–2018 годы работал директором информационного вещания свердловского ОТВ. С 2018 года возглавлял телеканал АТН (принадлежал УГМК), который в июне 2019 года прекратил вещание. После этого он продолжил работу в УГМК.

Режиссер-документалист Евгений Григорьев в 2005 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) в Москве, ранее учился на факультете журналистики в Уральском государственном университете (УрГУ, ныне УрФУ) и работал на ОТВ. В 2013 году был избран президентом Гильдии неигрового кино и телевидения, с ноября 2016 года — вице-президент организации. В качестве режиссера снял несколько видеоклипов и 16 документальных фильмов («ПроРок», «Хендмейд» и другие), часть из которых была отмечена призами на фестивалях, а также поставил спектакль «Павлик — мой Бог», номинированный на театральную премию «Золотая маска» и получивший гран-при «Коляда-plays» в 2011 году.

Ранее в интервью “Ъ-Урал” господин Чурбанов рассказывал, что за последние 20 лет Свердловская киностудия не получала госинвестиций и не привлекала частных средств, а в период самоизоляции компания потеряла 85% доходов. В 2020 году киностудия выпустила документальный фильм «Профессии будущего» и пять спин-оффов о его главных героях.

При этом в начале 2021 года на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым министр культуры РФ Ольга Любимова раскритиковала деятельность Свердловской киностудии. «То, что сохранен имущественный комплекс киностудии, это самое главное. Конечно, есть над чем работать. Например, мы не удовлетворены качеством производимого контента. Отрасль сегодня активно развивается, и киностудия, конечно же, тоже будет развиваться»,— отметила Ольга Любимова.

От нового руководства киностудии в Минкульте ожидают нового импульса развития киноиндустрии в регионе. «Одним из ключевых направлений работы должны стать создание дебютного, документального и научно-популярного кино, а также поддержка киносъемочной деятельности в регионе»,— отметила министр (цитата по «Интерфаксу»). Кроме того, на базе киностудии создадут центр содействия развитию кинематографии Свердловской области и уральского региона. В течение трех лет на киностудии планируется запустить в производство от трех до пяти полнометражных картин. В Минкульте планируют укрепить техническую базу Свердловской киностудии, а также расширить пул специалистов, обеспечивающих современный кинопроцесс.

Председатель Уральского отделения союза кинематографистов России Владимир Макеранец узнал о смене руководства Свердловской киностудии от “Ъ-Урал”. «Для того чтобы киностудия снова начала снимать фильмы, которые могли бы вновь принести ей известность, нужно восстанавливать ее активы»,— лишь отметил он.

Ирина Пичурина