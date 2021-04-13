В 2021 году лизинговые компании в партнерстве с автопроизводителями и государством готовы предложить значительную финансовую поддержку грузоперевозчикам, обновляющим парк, рассказала “Ъ” управляющий директор группы компаний «Альфа-Лизинг» Ольга Гришина.

Во всем мире лизинг коммерческого транспорта — преимущественная форма владения автопарком для грузовых перевозок. В России транспортники многие годы предпочитали обзаводиться собственным парком, принимая на себя все риски эксплуатации и обслуживания. В то же время доля продаж коммерческой техники в лизинг каждый год растет даже на фоне падения авторынка. Это говорит о том, что многие предприниматели на деле почувствовали преимущества лизинга, а пандемия еще раз подтвердила важность партнерства с лизинговыми компаниями: во время кризиса лизингодатели пошли навстречу своим клиентам, а потому практически никто из них не допустил дефолта по договорам и не прерывал работу своего бизнеса.

Коронакризис 2020 года подтолкнул лизинговые компании к активному внедрению автоматизации и цифровизации в бизнес-процессы. Теперь сделки заключаются онлайн в считаные часы, от заказчика требуется все меньше документов, а с помощью новых технологий и концепции комплексного клиентского сервиса компании запускают новые программы финансирования коммерческого транспорта.

В то же время владельцев грузовых автопарков ждет непростой год. Цены на автомобили выросли и продолжают увеличиваться, тогда как на рынке чувствуется дефицит машин. Кроме того, с января существенно усложнились правила государственной поддержки отечественного автопрома: сокращен перечень моделей субсидируемой техники, пересмотрен список лизингодателей, уменьшены лимиты финансирования. Поэтому перед заключением сделки с господдержкой потенциальному лизингополучателю следует внимательно ознакомиться с новыми правилами и убедиться, обладает ли его финансовый партнер правом на эти льготы. Но игра стоит свеч: Минпромторг России компенсирует от 5% до 15% от цены техники при оплате авансового платежа по лизингу, что очень существенно при нынешней ценовой конъюнктуре.

Еще один способ обновить или расширить свой автопарк выгодно — воспользоваться специальными условиями и акциями, которые предоставляют лизинговые компании в сотрудничестве с производителями техники. С учетом скидок на каско и других дополнительных услуг, которые может предложить своему клиенту крупная лизинговая компания, сделка становится для него еще выгоднее, нежели кредит или прямая покупка автомобиля.

Ольга Гришина, управляющий директор группы компаний «Альфа-Лизинг»