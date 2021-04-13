Москва отодвинула грузовики на ЦКАД

Нынешней весной транспортные власти Москвы решили форсировать исполнение своей давней мечты — выноса грузового движения за пределы мегаполиса. Рекордный снегопад в феврале стал поводом для того, чтобы с 5 мая запретить въезд на МКАД и в пределы столицы всех грузовиков массой более 3,5 тонны без специальных пропусков, а транзитные грузовики обяжут огибать Москву по платной ЦКАД.

Власти ждали снегопада

Февральский рекордный снегопад в Москве надолго запомнится автомобильным грузоперевозчикам. 12 февраля в столичном регионе выпало более 25% месячной нормы осадков, чего не наблюдалось за последние 50 лет. Заторы из больших грузовиков парализовали движение почти на всей протяженности МКАД, где московские дорожные службы даже организовывали горячее питание и питье для дальнобойщиков. Как часто и бывает в таких случаях, департамент транспорта Москвы на несколько дней ввел ограничения для проезда по МКАД и внутрь Москвы тяжелых грузовиков массой более 12 тонн, за исключением тех, кто имеет спецпропуска для обеспечения товарами и грузами важнейших городских нужд. Погода стала налаживаться, дорожные службы справились с сугробами, а потому грузоперевозчики ожидали скорой отмены временного запрета.

Однако под конец второго дня ограничений власти Москвы неожиданно объявили, что достигнутый эффект оказался очень позитивным, а потому запрет будет введен «до особых распоряжений». В результате приказ дептранса Москвы «О временных ограничениях…» был продлен сразу на год, а с последующими изменениями в нем появился пункт о расширении запрета въезжать на МКАД без спецпропуска не только на 12-тонники, но и на все грузовые транспортные средства массой более 3,5 тонны, в том числе в ночное время. Ранее пропуска в Москву нужно было получать только для 12-тонников (прочие грузовики могли свободно пересекать МКАД и передвигаться по городу в пределах ТТК), а в ночное время с 10 вечера до 6 утра пропуска для грузовиков и вовсе были не нужны.

Позднее стало известно, что тотальная пропускная система проезда по МКАД и в Москву начнет действовать для всех грузовых автомобилей с 5 мая (первоначально установленный срок 5 апреля мэрия отложила на месяц, обосновав это необходимостью дать время перевозчикам перестроить свою логистику). В прошлый вторник в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин признался, что «итоги "снежной" субботы стали последней каплей, которая ускорила принятие давно назревшего решения» и теперь «оно будет действовать на постоянной основе». Вскоре было подписано соответствующее постановление московского правительства, в комментариях к которому мэрия особо подчеркнула, что «изменения не затронут тех, у кого уже оформлены пропуска».

Издержки будут

Необходимость получать пропуск для въезда в Москву — не новая история для логистических компаний и их водителей, крупные и специализированные перевозчики, которые ежедневно доставляют необходимые для жизни города грузы, хорошо отладили систему получения годовых разрешений для всех своих автомобилей, а получение разового пропуска (он действует в течение пяти суток) тоже не вызывало проблем в случае необходимости. Хотя пропуска выдаются бесплатно, на рынке появилось довольно много посредников, которые помогают перевозчикам разобраться с системой разрешений на въезд: на одном из таких сайтов стоимость содействия в получении разового пропуска составляла 4 тыс. руб., годового — 16 тыс. руб.

Однако, согласно новым правилам, получить разрешение на проезд по Москве и по любой из сторон МКАД можно будет только через аккаунт собственника автомобиля на сайте «Госуслуги» (раньше заявку можно было подать и другими способами). Кроме того, с 5 мая все грузовые автомобили массой 3,5 тонны и выше, передвигаясь по Москве и на МКАД, должны иметь пропуска двух новых типов: «дневной» будет действовать с 7:00 до 23:00 и «ночной» для поездок с 23:00 до 7:00 (ранее «ночной» режим в Москве был смещен на час и действовал с 22:00 до 6:00 и не предполагал получения пропуска). Заявка на пропуск будет одобрена при условии точного указания места планируемого въезда на МКАД и выезда с нее, а если водитель свернет на другом съезде, это тоже попадет в перечень нарушений постановления, за которые предусмотрены штрафы до 5 тыс. руб., говорится в материалах мэрии Москвы.

Перевозчики уже не сомневаются, что новые правила регулирования грузового движения в Москве и Подмосковье будут введены навсегда, но спонтанность принятого решения их беспокоит. У многих из них неизбежно изменится логистика, прежде всего у тех, кто завозил свои грузы на распределительные склады в Москве по ночам, а также у международных перевозчиков, которые не могут получить пропуск на автомобили с транзитными номерами. Некоторые такие участники рынка предпочитают и далее не связываться с городской пропускной системой и предполагают, что им придется переносить свои распределительные центры за пределы МКАД и нести неизбежные расходы и издержки. Это будут как инвестиции в инфраструктуру, так и дополнительные затраты на эксплуатацию маршрутов с перегрузкой транспорта и удлиненным плечом конечной доставки грузов.

Инфраструктурный поворот

В ходе разъяснений принятых ограничительных мер в дептрансе Москвы объявили, что транзитные грузовые автомобили, не имеющие пунктов назначения в Москве, должны объезжать мегаполис по «почти достроенной» Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), находящейся на удалении примерно 50 км от МКАД в Московской области. Полностью сданы в эксплуатацию четыре из пяти участков новой кольцевой трассы: из 336,4 км новой скоростной автомагистрали несданным на сегодня остается только участок в 49,5 км кольца между пересечением с автодорогами М-4 «Дон» и Калужским шоссе, проходящий по территории городских округов Домодедово и Подольск (достроить около 25 км дороги и запустить движение по всему замкнутому кольцу планируется в 2021 году).

Только один участок ЦКАД длиной 76,4 км от Зеленограда до Калужского шоссе останется бесплатным для проезда автомобилей, поскольку у него не будет дублера: лишь 17,4 км новой дороги построено с нуля, остальные 58,9 км совпадают с нынешней траекторией Малой бетонки А-107, которая подверглась реконструкции под скоростные допуски до 110 км в час. Статус «бесплатной альтернативы» на всем остальном протяжении за Малой бетонкой сохранится, но за проезд по другим участкам ЦКАД нужно будет платить по тарифам, установленным оператором дороги — госкомпанией «Автодор». Стоимость проезда на каждом участке ЦКАД между пересечениями с радиальными автомагистралями отличается в зависимости от пройденного расстояния и категории транспортного средства, все тарифы опубликованы на официальном сайте компании.

Участники рынка не спорят с аргументами строителей ЦКАД: издержки от простоев в пробках, ограничение скорости в городах, качество самой дороги — все эти факторы могут способствовать тому, что плата за объезд Москвы по ЦКАД станет оправданным шагом для транзитных перевозчиков и они не будут ее избегать, проезжая по старой Малой бетонке. Однако на новой трассе еще очень мало сопутствующей инфраструктуры, которая востребована транзитными водителями, а невозможность объезда по МКАД в любом случае удлинит их маршруты. Въехать и выехать с платной кольцевой дороги можно будет только на транспортных развязках, где установлена специальная рамка взимания платы, причем на все 336 км ЦКАД приходится не более 20 таких съездов. Это неизбежно приведет к росту пробега автомобилей, объезжающих Москву, а, следовательно, и к дополнительным топливным расходам, отмечают автоперевозчики, приводя в пример МКАД, где менее чем на 109 км оборудовано около 200 съездов и въездов. Все это в конечном итоге приведет к росту цен на перевозки грузов в регионах России, а на рынке Москвы и Подмосковья может еще больше усилиться доминирование тех игроков, у которых есть право заезжать в город, и они тоже начнут поднимать свои цены, опасаются остальные участники рынка.

Елена Разина