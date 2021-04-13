Дрон-товаровед

Мечта многих прогрессивных логистов об использовании беспилотных летательных аппаратов для перевозок грузов до сих пор не может осуществиться на практике: вкупе с низкой грузоподъемностью дроны оказались уязвимы к порывам ветра, постоянно теряются, их атакуют птицы, а иной раз сбивают обычные граждане в надежде поживиться чужой посылкой. Однако под крышей логистического склада все эти внешние факторы отсутствуют, а беспилотные коптеры вполне способны взять на себя очень важную и трудоемкую работу — проведение инвентаризации товаров.

Закрыто на учет

Любому поставщику товаров или торговой фирме хорошо знакома ответственная и неприятная процедура — инвентаризация продукции на складе. По закону не реже чем раз в год, а по необходимости и чаще, представитель компании обязан лично приехать на склад, вместе с работником склада осмотреть все хранящиеся там товары и подписать соответствующий акт. Для этого каждая паллета снимается с высотного стеллажа, осматривается внизу, а затем поднимается на место. Второй возможный вариант — поднять товароведа наверх в специальной люльке (на складском жаргоне — пиканиске) и провести проверку наличия товара без операций с грузом.

Оба эти варианта инвентаризации на логистическом складе связаны с ограничениями и рисками. Работник фирмы должен иметь допуск к высотным работам, чтобы иметь возможность подниматься на пиканиске, а если производятся операции с грузом, то всегда возникают дополнительные риски повредить товар. Оба эти классических варианта требуют значительных ресурсов и времени: даже при эффективной организации процесса инвентаризация стока объемом, например, 30 тыс. паллетомест занимает примерно две с половиной 12-часовые рабочие смены.

Но самая сильная головная боль для любого поставщика — невозможность осуществлять операции с товарами во время проведения инвентаризации: продажи полностью замораживаются до окончания переучета. Чтобы снизить время непроизводственного простоя, торговые компании стараются проводить инвентаризацию в выходные дни и праздники, что создает пиковые нагрузки на работников склада. В результате у складских операторов не хватает пиканисок, которые, как правило, арендуются специально для этих целей, а в новогодние и майские праздники цены на них взлетают до небес.

Дроны атакуют

Как рассказали “Ъ” в компании FM Logistic, весь логистический мир уже давно думает над оптимизацией процесса инвентаризации, а идея использовать для этого летающие беспилотники оказалась как нельзя кстати. Слишком хрупкие и уязвимые для открытых пространств, управляемые дроны хорошо себя почувствовали в крытых складских помещениях с четкой геометрией. Оборудованный видеокамерой и специальным сканером легкий квадрокоптер быстро поднимается на нужную высоту, за пару секунд считывает информацию с паллетной этикетки и сличает ее с данными в учетной системе. В результате уходит потребность в аренде дорогостоящих подъемников, товары никто лишний раз не трогает, а сотрудники не рискуют здоровьем.

Но самое главное преимущество в том, что процесс инвентаризации сокращается в несколько раз. По словам руководителя направления регионального развития бизнеса FM Logistic в России Артема Хомышина, четыре дрона могут проверить сток на 30 тыс. паллетомест менее чем за 12 часов. «Если дрон считал информацию некорректно или есть сомнения в целостности упаковки, осмотр проводится традиционным способом, но уже не всего стока, а только конкретного паллетоместа. В любом случае для наших клиентов это колоссальная экономия времени на проведение инвентаризации, во время которой все отгрузки со склада, а значит, и продажи, по сути, остановлены»,— отмечает он.

Компания начала применять эту технологию в экспериментальном порядке на собственных складах в России с 2019 года, в 2020 году инновация стала принимать черты полноценной коммерческой логистической услуги. По словам Артема Хомышина, аналогичный проект реализуется головным офисом FM Logistic во Франции: там компания сама закупила флот беспилотников, разрабатывает авторский софт и обучает специалистов. «В России мы решили пойти путем аутсорсинга и нашли внешнего партнера. У них свои воздушные суда и программное обеспечение, интегрированное с нашей складской учетной системой, а также команда профессиональных операторов, которая выезжает на место работ со всем необходимым оборудованием в назначенное время»,— рассказывает он. В результате логистическая компания не несет расходов на закупку и содержание оборудования, подготовку IT-специалистов и операторов, регистрацию летательных аппаратов в Росавиации и дальнейшую модернизацию технологии.

Больше наглядности

Команда опытных операторов коптеров приезжает к заказчику с полным комплектом оборудования Фото: Tempura / Getty Images

Стоимость инвентаризации при помощи дронов для заказчиков пока остается сопоставимой с традиционными методами, но те, кто уже воспользовался инновационной услугой, не намерены от нее отказываться. «Использование дронов позволяет провести инвентаризацию в кратчайшие сроки, сократив тем самым период остановки складских процессов, поэтому мы обязательно будем применять данный метод в дальнейшем»,— рассказал “Ъ” директор по логистике австрийского производителя специй KOTANYI в России Владислав Колеров. По его словам, залогом качества при инвентаризации дронами становится процесс приемки продукции на склад: «Именно высокое качество работы логистического оператора и отсутствие ошибок на данном этапе позволяют провести инвентаризацию без каких-либо аномалий и лишних манипуляций с товаром». Господин Колеров отмечает, что ему как заказчику хотелось бы большей наглядности процесса, например дополнительных мониторов для заказчика, а также возможности выгружать данные в «облако» для удаленного доступа к ним.

Артем Хомышин добавляет, что партнеры FM Logistic постоянно занимаются модернизацией оборудования и усовершенствованием программного обеспечения. Одна из главных технических проблем — малая емкость аккумуляторов для беспилотников. «Сегодня батареи классического дрона хватает на 25–30 минут работы, но и это уже лучше, чем было у тех моделей, с которых мы начинали»,— отмечает он. Дальнейшее развитие технологии будет связано с усовершенствованием машинного зрения дрона, которое позволит не только лучше обрабатывать информацию со штрих-кодов на товарах, но и самостоятельно подсчитывать количество коробов в паллетах, анализировать целостность упаковки и осуществлять прочие важные функции, которые до сих пор в большинстве случаев осуществлялись только вручную.

Ольга Батыршина