Город требует фургонов

Вслед за трендами в городской грузовой логистике автопроизводители подстраиваются под нужды транспортных компаний и их клиентов, выводя на рынок новые модели легких коммерческих автомобилей (LCV). Благодаря своевременной локализации производства полной линейки востребованных грузовых фургонов бренду Peugeot удается наращивать продажи городских фургонов в России на фоне общей стагнации отечественного рынка LCV в начале текущего года.

Все глобальные тенденции изменения поведения потребителей, и прежде всего рост рынка онлайн-торговли, только усиленный пандемией коронавируса, создают новые вызовы к инфраструктуре и операторам доставки грузов в черте крупных городов. Муниципальные власти теперь должны оптимально планировать и модернизировать инфраструктуру для грузовых перевозок с учетом новых транспортных потребностей, но при этом и заботиться об экологии густонаселенных мегаполисов, ужесточая запреты на въезд в пределы города большегрузного автотранспорта. В этой ситуации выбор в пользу компактных, но при этом вместительных малотоннажных грузовичков и фургонов фактически оказывается предопределен для любого городского грузового перевозчика.

Крупнейшим мировым автопроизводителям эта тенденция видна уже много лет, и каждый из них стремится максимально удовлетворить новые потребности клиентов, выпуская все более экономные и практичные автомобили, приспособленные специально для городских грузоперевозок. Так, например, французский бренд Peugeot, запустив в конце прошлого года сборку нового Peugeot Partner в Калуге, предложил российскому рынку полную линейку автомобилей, разработанных специально под логистические задачи в густонаселенных агломерациях. Семейство моделей Peugeot Partner, Expert и Boxer способны решать самые различные задачи сложной и суетливой городской логистики.

Краеугольным требованием современного интернет-покупателя сегодня становится скорость доставки товара. Логистическим операторам e-commerce, например, в Китае удается достигать фантастических сроков доставки — до 30 минут от момента заказа в интернет-магазине, что совершенно невозможно себе представить, глядя на многочасовые пробки на городских магистралях. Однако в существующих реалиях увеличить скорость перемещения по загруженному городу можно лишь с помощью более компактного и маневренного автомобиля, обладающего экономичным двигателем и вместительным грузовым отсеком. Кроме того, сегодня люди заказывают в интернете практически все: от косметики и посуды до музыкальных инструментов и ванн, причем перевозчик должен быть готов бережно погрузить, надежно закрепить все эти нестандартные предметы внутри автомобиля, а затем иметь возможность их легко достать в любом порядке без риска попортить упаковку.

Фургон Peugeot Boxer вполне способен выполнять функции магистрального грузовика в городе Фото: Peugeot

Для этих целей как нельзя лучше подходит самый компактный в линейке грузовых фургонов Peugeot новый Peugeot Partner. Его небольшие габариты позволяют не только удачнее лавировать в бесконечных пробках, но и, что еще важнее для доставщика, проще парковаться в маленьких переулках и на узких пятачках, выруливать из заставленных машинами дворов и неожиданных тупиков, а также экономить время на платных городских стоянках. Полезный объем стандартного кузова у Peugeot Partner самый крупный среди фургонов своего класса — 3,3 куб. м, длина грузового отсека — 1,8 м, но за счет складывающегося переднего сиденья полезный объем может быть увеличен до 3,7 куб. м, что позволяет перевозить длинномерные предметы до 3 м. Вместимость версии нового Partner с удлиненным кузовом таким образом может быть увеличена до 4,1 куб. м, что позволит перевозить грузы длиной до 3,25 м. Внутренняя часть кузова и пол снабжены анкерными креплениями для устойчивой фиксации груза в процессе перевозки, а наличие боковой сдвижной двери оказывается незаменимым преимуществом Peugeot Partner для любого городского перевозчика.

Peugeot Partner второго поколения уже активно эксплуатируется в крупных городах мира (всего уже продано более 2 млн машин этой марки) и проявил себя как универсальный автомобиль для небольших фирм и индивидуальных предпринимателей, занимающихся доставкой интернет-покупок в городских условиях. У многих таких компаний бизнес уже прилично вырос, объемы перевозок увеличиваются вслед за ростом рынка онлайн-торговли, а сама логистика усложняется за счет использования в цепочках поставок промежуточных и консолидационных складов. Универсальным помощником для такой небольшой, но уже крепкой транспортной компании станет грузовой фургон Peugeot Expert, сочетающий ту же компактность и маневренность, но имеющий более внушительные возможности.

В случае необходимости Expert может использоваться как полноценный грузовой автомобиль и способен перевозить три стандартные европаллеты общим весом более 1 тонны, а наличие боковых сдвижных дверей делает его очень удобным и для перевозок сборных грузов и маломерных посылок, преобладающих в городской логистике. Наличие в автомобиле модульной перегородки Moduwork позволяет еще более рационально использовать объем кузова: специальный лючок в перегородке открывает дополнительное пространство с ровным полом, которое можно использовать для транспортировки четырехметровых длинномеров, а откидывающееся пассажирское сиденье освобождает еще до 0,5 куб. м полезного объема в кабине.

На российском рынке эту модель можно приобрести с 2018 года, а в мае 2021 года автомобильный завод «ПСМА Рус» в Калуге начнет выпуск грузовых фургонов Expert с автоматической шестиступенчатой коробкой передач, работающей в паре с дизельным двигателем 2.0 HDi. В линейке модификаций, наиболее востребованных российскими автоперевозчиками, достойное место занимает полноприводная версия Peugeot Expert 4х4, позволяющая безопасно и комфортно доставлять товары клиентам из пригородов, где качество дорог и их обслуживание традиционно уступают столичному.

Если же бизнес транспортной компании связан с оптовыми поставками или значительными объемами отгрузок в адрес одного заказчика или склада, и возникает потребность в полноценном «магистральном» грузовом автомобиле, но при этом допущенному без ограничений в городскую черту, будет очень полезен Peugeot Boxer. При желании (выбрав удлиненную версию фургона) в него можно загрузить до восьми стандартных европаллет, а целый ряд специальных модификаций рассчитан на выполнение различных специфических задач, в том числе с возможностью установки изотермического кузова для перевозок продуктов, лекарств и других грузов, предполагающих строгое соблюдение температурного режима.

Для обслуживания заказчиков в пригородах лучше всего подойдет полноприводный Peugeot Expert Фото: Peugeot

В России хорошо известны фургоны Peugeot, тот же Peugeot Partner имеет большую историю эксплуатации в российских мегаполисах благодаря импортным поставкам. Однако локализация производства автомобилей в России создала мощный стимул для продаж этой марки отечественным покупателям благодаря значительному снижению цены на технику. В ближайших планах калужского завода «ПСМА Рус» наладить производство двигателей для LCV: серийно выпускать дизельные моторы семейства DV6 разработки французского концерна PSA завод намерен уже в середине текущего года, что тоже существенно повлияет на конечные цены фургонов для покупателей.

Еще одним хорошим подспорьем для экономных транспортных компаний становится доступность услуг лизинга коммерческих автомобилей. У Peugeot целый ряд лизинговых программ как с крупнейшими банковскими учреждениями, так и с розничными лизинговыми компаниями, которые предоставляют необходимое финансирование под приобретение грузового транспорта. Совместно с производителями лизинговые компании берут на себя часть рисков бизнеса предпринимателя и стараются сделать владение коммерческим автомобилем еще более выгодным, предлагая сниженные первоначальные авансы и гибкие графики ежемесячных платежей. Например, объем сделок в сегменте LCV компании «Газпромбанк Автолизинг» в прошлом году увеличился на 68% к предыдущему году, по коммерческим автомобилям марки Peugeot продажи выросли в 2,8 раза, сообщили “Ъ” в пресс-службе лизингодателя. В текущем году рост продолжился, и уже к концу первого квартала продажи остальных марок LCV «догнали» по темпам роста французские фургоны, что говорит о высоком спросе на городскую грузовую технику в целом, полагают в компании.

Елена Разина