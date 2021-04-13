«Трансграничная онлайн-торговля способствует розничному экспорту»

По итогам 2020 года доля АО «Почта России» в сегменте трансграничной доставки, по оценкам ФНС России, составила 93,9%, сообщил “Ъ” заместитель генерального директора по международному бизнесу компании Георгий Аликошвили, который рассказал о важнейших трендах в международной онлайн-торговле, важных для российского рынка.

По оценкам Euromonitor, рост мировой трансграничной торговли в 2020 году составил 5–10%, глобальная интернет-торговля выросла на 25%, тогда как в России в прошлом году в трансграничном сегменте наблюдалась разнонаправленная динамика.

В денежном выражении рынок продемонстрировал стагнацию. Ключевой причиной стала пандемия COVID-19, которая спровоцировала изменение покупательского поведения. Покупатель на самоизоляции был не готов ожидать доставку из зарубежных интернет-магазинов от 14 дней и покупал аналогичные товары в России с быстрой доставкой.

В трансграничном трафике наблюдалось снижение, связанное с консолидацией отправлений. Для оптимизации стоимости доставки зарубежные ритейлеры начали отправлять заказы более крупными партиями в адрес одного получателя. Главный драйвер этой тенденции — изменение стоимости доставки. Сократилось количество авиарейсов и емкостей в альтернативных видах транспорта, возникла необходимость перестраивать маршруты и подключать партнерские сети. Из-за консолидации стоимость заказов выросла на 20–30%, а средний вес отправления — с 1,5 кг до 3,5 кг. В начале текущего года тенденция сохраняется. Доля отслеживаемых маржинальных отправлений также выросла.

Если говорить о распределении трансграничного трафика, то в 2020 году порядка 90% заказов пришлось на отправления из Китая (AliExpress, Joom). По этому направлению на рынке логистики усиливается конкуренция со стороны частных экспресс-операторов.

Один из ключевых факторов стагнации трансграничной торговли в России — снижение беспошлинных лимитов (с 1 января 2020 года, как и в других странах ЕАЭС, беспошлинный порог за ввоз одной посылки весом до 31 кг снижен до €200.— “Ъ”). Как показывает зарубежная практика, многие страны в последние годы идут по пути увеличения лимитов. Например, в США необлагаемая таможенными пошлинами норма в 2016 году была повышена с $200 до $800 за одно отправление. В Китае в 2019 году — с 2 тыс. юаней (€250) до 5 тыс. юаней (€620).

По нашей оценке, в России сегодня более 80% отправлений приходится на сегмент ниже €100 и затрагивает порядка 25–30 млн россиян, проживающих в удаленных от столиц населенных пунктах с населением менее 1 млн человек. Для них низкие цены — главная причина покупок в зарубежных онлайн-магазинах, поэтому снижение лимита является не только экономическим, но и социальным вопросом. Кроме того, при дальнейшем снижении лимита может активизироваться рост серого трансграничного трафика.

На наш взгляд, важно создавать баланс в импортно-экспортных потоках. Как показывает практика, крупные международные игроки склонны к локализации, инвестируют в складскую и коммерческую инфраструктуру в России, чтобы конкурировать с российскими ритейлерами. Это создает условия для роста ВВП и занятости населения в регионах. При определенном развитии трансграничная онлайн-торговля может способствовать розничному экспорту.

В то же время усиливается тенденция присутствия российских маркетплейсов в трансграничной торговле, причем не только в экспортном направлении. Например, сейчас крупные маркетплейсы запускают размещение на витрине зарубежных товаров с предварительной доставкой на склады в России.

Эти факторы влияют на объемы аутсорсинговой трансграничной доставки и на продуктовый портфель логистических компаний. В сегменте трансграничной интернет-торговли становятся все более востребованы B2B2С- и B2B-услуги.

Рост международного сегмента могут стимулировать два направления.

Первое — это транзитные перевозки через Россию. По данным Financial Times, в 2020 году Китай стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, обогнав США. Общий импорт из КНР вырос на 6%, до €384 млрд. Транзит поможет сократить сроки доставки товаров и построить новые мультимодальные маршруты в условиях ограничений из-за пандемии.

Второе направление — это бондовые склады (складские комплексы, где импортный товар можно хранить без прохождения таможенных процедур и уплаты налогов.— “Ъ”). Их запуск в России и в Европе даст возможность выйти на новый уровень сервиса и интеграции с международными электронными площадками, упростить процессы экспорта и импорта товаров B2C. Также бондовые склады в России позволят сократить сроки доставки международных посылок с двух-четырех недель до одного-четырех суток. А в Европе — увеличить транзитные трансграничные потоки через Россию.

Мы ожидаем, что после того, как рынок скорректирует снижение в 2020 году, ежегодный рост трансграничного рынка в натуральном выражении составит 5–6%.

Георгий Аликошвили, заместитель генерального директора по международному бизнесу АО «Почта России»