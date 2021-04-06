Глава Удмуртии опроверг слухи о участии в выборах в Госдуму РФ

Глава Удмуртии Александр Бречалов опроверг слухи об уходе со своего поста и участии в выборах в Госдуму РФ. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции.

«Удивило. Допускаю, что вы знаете больше чем я, но я перестал следить за тем, куда меня отправляют. Рано еще говорить о Госдуме, люди определят, кто будет представлять партию "Единая Россия". Постараюсь коротко ответить и очень честно — я никуда не собираюсь. Есть масса причин, во-первых — ситуация, в которой мы находимся, это было бы не красиво. Во-вторых — я не хочу. Никуда я не собираюсь»,— отметил господин Бречалов.