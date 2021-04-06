В Самаре часть менеджеров АктивКапитал банка обязали расплатиться по долгам

Арбитражный суд Самарской области частично удовлетворил заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности шестерых лиц, контролировавших АктивКапитал банк. При этом в части определения размера ответственности производство по делу приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Ранее АСВ добивалось привлечения к субсидиарной ответственности 15 лиц, контролировавших кредитную организацию. Сумма требований превысила 23 млрд руб. Суд удовлетворил заявление в отношении только шести лиц: Григория Оганесяна, Диляры Селезневой, Виктора Хенкина, Дениса Чемириса, Алексея Кошарского и Алексея Саплинова. Часть остальных уже расплатилась по долгам. Однако арбитраж отказался привлекать к субсидиарной ответственности Андрея Вейса, Габибуллу Хасаева, Максима Комарцева и Алексея Леушкина.

Ранее ЦБ РФ лишил АктивКапитал банк лицензии на осуществление банковской деятельности. Как заявил регулятор, к ухудшению финансового состояния организации привел вывод активов. В мае того же года арбитражный суд признал банк банкротом и открыл конкурсное производство. По данным АСВ, в реестр требований кредиторов включено порядка 23 млрд руб.

По инициативе Банка России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В сентябре прошлого года по этому делу был арестован банкир Григорий Оганесян. Ему вменяется в вину, что в марте 2018 года он забрал из кассы московского отделения банка $5,7 млн и 18,1 млн руб., а через три дня в Самаре 377,5 млн руб., $906 тыс. США и €150 тыс., из-за чего в балансе банка обнаружилась недостача в размере 3,9 млрд руб. В августе 2019 года суд ввел в отношении господина Оганесяна процедуру реструктуризации долгов.

Георгий Портнов