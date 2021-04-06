Доля иностранцев в госдолге России упала до уровня августа 2015 года

Доля зарубежных вложений в российские облигации федерального займа опустилась ниже 20% впервые с августа 2015 года, следует из обзора старшего стратега «ВТБ Капитала» Максима Коровина и расчетов главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина. Их оценки основаны на данных Национального расчетного депозитария.

По данным ЦБ на 1 марта прошлого года, доля иностранцев в ОФЗ находилась на историческом максимуме и превышала треть от общих вложений в рублевый госдолг (34,9%). Но из-за пандемии и обвала нефтяного рынка зарубежные инвесторы стали выходить из активов стран с развивающимися рынками, сообщает РБК.

Отток иностранного капитала в ближайшие недели может продолжиться из-за роста геополитического напряжения. «Впрочем, по нашим оценкам, доля инвестиций иностранцев в ОФЗ уже опустилась ниже 20%, до уровня августа 2015 года. Следовательно, отток с большей вероятностью замедлится»,— говорится в обзоре «ВТБ Капитала».

«Если посмотреть на динамику доходностей десятилетних ОФЗ и сопоставимых бумаг, то можно увидеть, что Россия показывает не худший результат»,— отмечает господин Долгин. Он называет причинами оттока глобальный контекст, ускорение инфляции и внешнеполитические риски.

31 марта Минфин предложил инвесторам два выпуска гособлигаций с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) с погашением в 2035 и 2028 годах. Неделей ранее ОФЗ не размещались. Суммарный спрос на бумаги достиг рекордной отметки 460 млрд руб.

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