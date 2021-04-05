В Пскове проверяют нарушения ковидных ограничений на концерте Клавы Коки и Niletto

В Псковской области начаты служебные проверки в отношении глав областных комитетов по спорту и культуре Елены Чернышовой и Жанны Малышевой, заявил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram. Мероприятия связаны с прошедшим в Ледовом дворце Пскова концертом исполнителей Клавы Коки и Niletto.

По словам господина Ведерникова, на концерте были зафиксированы нарушения, в частности, несоблюдение социальной дистанции и масочного режима. Кроме того, было превышено заявленное количество зрителей, а руководство площадки и организатор мероприятия «устранением замечаний должным образом не занимались».

Михаил Ведерников написал, что получил десятки жалоб на этот концерт. «Отвечаю всем: безнаказанным никто не останется»,— подчеркнул он.

Также на время проверки отстранен от исполнения обязанностей директор ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» (руководит Ледовым дворцом) Иван Штылин. В отношении организатора концерта рассматривается вопрос о привлечении к ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. руб.

По состоянию на 5 апреля в Псковской области коронавирусом заболело 34,7 тыс. человек, 51 — за последние сутки. Смертность — 261 человек, в том числе четыре человека умерли за прошедшие 24 часа. Лидером по заболеваемости является столица региона — Псков. Там за время пандемии заразились 12,5 тыс. человек.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург