Ярославская область получила более 82 тысяч доз вакцины от COVID-19

Ярославская область по данным на 5 апреля получила более 82,1 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Всего в регионе прививки от COVID-19 поставили более 62,1 тыс. жителей региона. Из них около 46 тыс. прошли полный курс вакцинации, поставив два компонента вакцины.

Ранее сообщалось, что в регионе открыто 47 пунктов вакцинации в 30 медицинских организациях. Кроме того, работает 29 мобильных медицинских бригад и 16 мобильных прививочных пунктов для проведения иммунизации населения против коронавирусной инфекции вне стационарных пунктов вакцинации.

Сейчас вакцинация против COVID-19 в Ярославской области проводится препаратом «Спутник V». “Ъ-Ярославль” сообщал, что регион будет получать еще одну вакцину от коронавируса - «ЭпиВакКорона». Первые партии новой вакцины поступят в область в конце апреля - начале мая 2021 года. По данным регионального департамента здравоохранения и фармации, производитель вакцины планирует к июню поставлять в регион по 100 тыс. доз ежемесячно.

Антон Антонов