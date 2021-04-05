Росстат раскрыл смертность от коронавируса в Черноземье в феврале

Реакция властей, бизнеса и населения на распространение вируса COVID-19 — в публикациях "Ъ-Черноземье". В регион пандемия коронавируса официально пришла 7 марта 2020 года: его выявили у троих жителей Липецкой области. С самого начала реакция на вирус была многообразна: от введения жесткого карантина и остановки работы целых отраслей до проведения крестных ходов.

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