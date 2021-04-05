Росстат раскрыл смертность от коронавируса в Черноземье в феврале

Росстат опубликовал данные о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции за февраль 2021 года. Всего в Черноземье статистическое ведомство насчитало за месяц 1 555 умерших у которых COVID-19 был либо основной причиной смерти, либо был диагностирован вместе со смертельным осложнением другого заболевания.
- В Белгородской области коронавирус стал в феврале основной причиной смерти 110 человек, еще у 12 он «оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений», еще у 55 пациентов COVID-19 подтвердился, но не стал основной причиной смерти и не оказал влияния на развитие осложнения.
- В Воронежской области коронавирус был основной причиной смерти у 380 человек, второстепенной — у 13 человек, не повлиял на смерть еще 55.
- В Курской области — 98,71 и 323 пациента соответственно.
- В Липецкой области — 71, 1 и 4 пациента.
- В Орловской области основной причиной смерти COVID-19 стал у 187 человек, второстепенной — и у кого, был диагностирован на фоне смерти от других причин — у 16.
- В Тамбовской области — 128, 8 и 26 пациентов соответственно.
В России за последние сутки выявлено 8 646 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 589 540. Выздоровели и выписаны за сутки 7 052 человек (всего 4 211 133), скончались за сутки 343 пациента с коронавирусом (всего 100 717).
Коронавирус в Черноземье
Реакция властей, бизнеса и населения на распространение вируса COVID-19 — в публикациях "Ъ-Черноземье". В регион пандемия коронавируса официально пришла 7 марта 2020 года: его выявили у троих жителей Липецкой области. С самого начала реакция на вирус была многообразна: от введения жесткого карантина и остановки работы целых отраслей до проведения крестных ходов.