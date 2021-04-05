Завод имени Дзержинского возглавил бывший банкир

Исполнительным директором ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» назначен Юрий Аликин, сообщил телегам-канал «СоленыУши».

Как рассказал «Ъ-Прикамье» конкурсный управляющий ФГУП Лев Шляпин, его предшественник на этой должности Александр Голец покинул предприятие по семейным обстоятельствам.

Господин Голец ранее возглавлял АО «Уральская большегрузная техника-Уралвагонзавод».

Сегодня господин Аликин был представлен коллективу, на работу он выходит завтра.

«Мы его пригласили из-за компетенциий в области финансов и экономики», - пояснил господин Шляпин.

С 1995 по 2014 годы господин Аликин работал в банке «Урал ФД», где прошел путь от стажера до председателя правления кредитной организации.

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит взрыватели и пиротехнику для различных систем вооружений, а также центробежные сепараторы и датчики сигнализации давления масла в системах двигателей. В 2006 году предприятие вошло в процедуру банкротства.