Штрафы за нарушение санитарных требований к воде в России могут вырасти в десять раз

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о повышении штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и бытовому водоснабжению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа. Верхний порог штрафов для юрлиц документом повышается в десять раз.

«Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению влечет наложение административного штрафа на должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,— от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток»,— говорится в законопроекте. Сейчас юрлиц могут оштрафовать на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. руб. за это нарушение.

Также документом предлагается ужесточить ответственность за неисполнение обязательств по разработке плана мероприятий по повышению качества питьевой воды и за невключение в техзадание на разработку или корректировку инвестпрограммы организации, которая осуществляет холодное водоснабжение, мероприятий по повышению качества питьевой воды.

Помимо этого господин Кутепов предложил дополнить КоАП РФ статьей «Противоправное воздействие на централизованные системы водоснабжения и водоотведения, создающее угрозу их безопасному и надлежащему функционированию». К такому воздействию сенатор хочет отнести вскрытие люков на колодцах и камерах, решеток вентиляционных шахт, защитных оголовков, ворот, дверей, запорных и защитных устройств подземных инженерных коммуникаций и сооружений системы водоснабжения, а также проникновение в подземные инженерные коммуникации и сооружения, сброс мусора, твердых производственных и бытовых отходов в них, повреждение их и оборудования и другие нарушения. В случае если такие действия стали причиной аварии на централизованных системах водоснабжения и водоотведения, документ предлагает ввести штраф для граждан до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 9 тыс., для юрлиц — до 100 тыс. руб.