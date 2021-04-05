Республика Адыгея вошла в топ-10 российских регионов по приросту населения

В период с 2018 по 2020 прирост населения Республике Адыгея составил 2,2%, по этому показателю регион находится на 10 месте среди российских регионов в рейтинге, составленном «РИА Новости».

При этом прирост обеспечен, главным образом, миграцией - за два года в республику переехали 14,1 тыс. человек, естественная убыль населения за этот период составила 4,1 тыс. человек.

Краснодарский край оказался на 14 месте с увеличением численности населения 1,4% за два года. На Кубани прирост также в основном миграционный – в регион переехали 119,2 тыс. человек, естественная убыль населения с 2018 по 2020 год составила 35,5 тыс. человек - это один из самых высоких показателе по стране.

На первом месте в рейтинге – город-герой Севастополь, здесь численность населения увеличилась на 16,8%, миграционный прирост составил 30,3 тыс. человек, естественная убыль – 4,8 тыс. человек.

В целом по России население сократилось на 0,5%, миграционный прирост составил 517,2 тыс. человек, естественная убыль - 1,2 млн человек.

Ольга Логинова